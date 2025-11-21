Logo
"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила

Извор:

Информер

21.11.2025

13:44

"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Пјевачица Милица Тодоровић одлучила је да сама крене путем мајчинства и у потпуности се посветила беби која је на путу.

Миличина свакодневица сада је испуњена припремама за долазак новог члана породице, а ријетко ко је виђа у друштву мушкарца.

Све обавезе око трудноће и будућег родитељства Милица обавља сама - од одласка у куповину, преко опремања собе за бебу, до редовног одласка код љекара.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Српска слави мир, а ФБиХ почетак рата

Милица је одлучила да све обавезе око дјетета сама преузме. Не жели да зависи од било кога и жели да свом дјетету пружи топлину и сигурност на свој начин. Сваки слободан тренутак посвећује припреми за долазак бебе - сама се одводи и доводи код љекара, сама бира ствари за собу и редовно одлази у куповину. За њу је ово нови почетак, и иако је захтјевно, она ужива у сваком тренутку и поносна је на то што све успијева сама - рекао је извор близак пјевачици и додао:

Милица би одавно представила јавности оца свог дјетета јер нема разлога да то скрива, али с обзиром на то да планира да бебу сама одгаја, одлучила је да то не учини. За њу је најважније да дјетету пружи стабилно и мирно окружење, а све остало је, како и сама често каже, приватна ствар.

Подсјетимо, пјевачица трудничке дане проводи на релацији Београд-Крушевац, о чему је недавно говорио њен кум, познати пјевач.

(информер)

