Истра: Пожар у казину и хотелу Мулино, гости евакуисани

21.11.2025

13:20

Фото: Танјуг/АП

Велики пожар избио је јутрос у казину и хотелу Мулино у Истри, који се налази непосредно уз гранични прелаз Сечовље, на хрватској страни у Плованији.

Ватра је планула нешто прије девет сати, а помоћ у гашењу пружили су и словеначки ватрогасци.

Како преносе Приморске новице, пожар је стављен под контролу, али још увијек није локализован.

Жупанијски ватрогасни командир Дино Козлевац рекао је Хини да је пожар избио око девет сати и захватио је поткровље хотела, а у гашењу је ангажовано 45 ватрогасаца с двадесетак возила.

На мјесту догађаја су припадници јавних ватрогасних јединица из Умага, Бузета, Пореча и Пуле те чланови добровољних ватрогасних друштава с подручја Бујштине.

Пожар-самит-20112025

Свијет

Избио пожар на самиту, делегати бјеже у паници

Козлавец је рекао да је у питању захтјевна интервенција ватрогасаца и да су гости по избијању пожара евакуисани из хотела.

пожар

Istra

