Logo
Large banner

Хрватском сабору упућен Приједлог закона о изградњи центра на Трговској гори

Извор:

СРНА

21.11.2025

11:24

Коментари:

0
Хрватском сабору упућен Приједлог закона о изградњи центра на Трговској гори
Фото: АТВ

Влада Хрватске упутила је у хитну парламентарну процеду Приједлог закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори на самој граници са БиХ.

Овим законом се обезбјеђује просторно планско утврђивање локације тог центра на локацији Черкезовац на Трговској гори.

Осим тога, овим приједлогом закона се стварају предуслови за процјену утицаја центра на животну средину.

трговска битно

Република Српска

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

Доношењем овог закона, како је наведено, стварају се предуслови за испуњење захтјева Међудржавне комисије Хрватске и Словеније да се што прије крене са изградњом центра и да преузимање ниско и средње радиоактивног отпада из Нуклеарне електране "Кршко" почне најкасније почетком 2028. године.

У образложењу овог приједлога закона наводи се да ће његовим доношењем бити испуњени захтјеви из директиве Европске заједнице за атомску енергију.

Предвиђено је да центар за збрињавање радиоактивног отпада буде организациона јединица Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада Нуклеарне електране "Кршко".

Борислав Бојић

Република Српска

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

У центру би се збрињавао институционални радиоактивни отпад са територије Хрватске те половина ниско и средње радиоактивног отпада из Нуклеарне електране "Кршко".

На сајту Хрватског сабора овај приједлог је заведен као нови акт али још није уврштен у дневни ред пленарне сједнице.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране "Кршко" као и постојећи институционални отпад складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ.

Подијели:

Тагови:

Trgovska gora

Hrvatski sabor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Став свих институција - Неприхватљива градња одлагалишта на Трговској гори

БиХ

Став свих институција - Неприхватљива градња одлагалишта на Трговској гори

1 мј

0
Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ

БиХ

Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ

1 мј

4
"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

Република Српска

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

1 мј

0
"Неприхватљиво да Регулаторна агенција игнорише проблем Трговске горе"

БиХ

"Неприхватљиво да Регулаторна агенција игнорише проблем Трговске горе"

3 мј

0

Више из рубрике

Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

Регион

Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

13 ч

0
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

Регион

Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

14 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Жену ударио аутомобил, преминула на мјесту несреће

15 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

11

33

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner