Хрватском сабору упућен Приједлог закона о изградњи центра на Трговској гори

Влада Хрватске упутила је у хитну парламентарну процеду Приједлог закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори на самој граници са БиХ.
Овим законом се обезбјеђује просторно планско утврђивање локације тог центра на локацији Черкезовац на Трговској гори.
Осим тога, овим приједлогом закона се стварају предуслови за процјену утицаја центра на животну средину.
Доношењем овог закона, како је наведено, стварају се предуслови за испуњење захтјева Међудржавне комисије Хрватске и Словеније да се што прије крене са изградњом центра и да преузимање ниско и средње радиоактивног отпада из Нуклеарне електране "Кршко" почне најкасније почетком 2028. године.
У образложењу овог приједлога закона наводи се да ће његовим доношењем бити испуњени захтјеви из директиве Европске заједнице за атомску енергију.
Предвиђено је да центар за збрињавање радиоактивног отпада буде организациона јединица Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада Нуклеарне електране "Кршко".
У центру би се збрињавао институционални радиоактивни отпад са територије Хрватске те половина ниско и средње радиоактивног отпада из Нуклеарне електране "Кршко".
На сајту Хрватског сабора овај приједлог је заведен као нови акт али још није уврштен у дневни ред пленарне сједнице.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране "Кршко" као и постојећи институционални отпад складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ.
Тренутно на програму