Став свих институција - Неприхватљива градња одлагалишта на Трговској гори

Став свих институција у Републици Српској, Федерацији БиХ и на нивоу БиХ је да је неприхватљиво да Хрватска на локалитету Трговске горе гради одлагалиште радиоактивног отпада, нагласио је координатор Правног и Експертског тима за Трговску гору Борислав Бојић.
- Наше је да се свим расположивим средствима заложимо како бисмо онемогућили Хрватску у намјери да ту гради нуклеарни објекат, јер је то катастрофа за 250.000 становника западног дијела Републике Српске - рекао је Бојић Срни.
Бојић је указао на то да Хрватска није урадила регулациони план, нити је доставила БиХ студију утицаја на животну средину, што је била обавезна да уради према међународним конвенцијама, додајући да су изјаве појединих хрватских функционера да су задовољни динамиком радова на градњи одлагалишта за нуклеарни отпад одређена врста пропаганде.
- Увјеравају своју и ширу јавност како раде, не осврћући се на међународне конвенције - рекао је Бојић.
Он сматра да овакву праксу игнорисања међународних конвенција неће подржати ниједна земља, јер је увођење такве врсте праксе да се у граничном појасу могу градити нуклеарни објекти неприхватљиво за било коју државу.
Бојић је додао и да Хрватска страна сада каже да се неће градити одлагалиште радиоактивног отпада, него складиште, због тог што су услови за складиште, према међународним конвенцијама потпуно другачији у односу на одлагалиште.
- Они су тамо најавили да је то 60 хектара, а то је, по мени припрема за изградњу далеко већег и ширег нуклеарног складишта којим би се у будућности, према њиховим плановима обухватио далеко већи број земаља из Европе које имају озбиљан проблем са складиштењем радиоактивног отпада - навео је Бојић.
Према његовим ријечима, то је неприхватљиво и за грађане Хрватске из више разлога, наводећи да би се нуклеарни отпад транспортовао на точковима кроз хрватске градове.
- Они описују да је то подручје које није трусно, а зар се не сјећате да је недавно у Петрињи био страшан и ужасан земљотрес? Простор је подложан сеизмолошким активностима. Друго, код изворишта Млакве у околини Новог Града угрожавају 250.000 становника у БиХ, а што се тиче простора Хрватске, тамо имате Двор на Уни који има 2.000 становника и то су све углавном старије особе - рекао је Бојић и додао да се Хрватска понаша некоректно.
Бојић је истакао и да су на рјешавању овог проблема ангажовани домаћи стручњаци, као и француска правно-експертска група која сада анализира све погрешне потезе које Хрватска је направила.
- И апропо тога ћемо спроводити оне активности које су нама на располагању - навео је Бојић.
Он је најавио да ће ускоро у Женеву бити позване стране из БиХ и Хрватске, те да ће том приликом представници Еспо конвенције постављати питања и једној и другој страни.
- Што се тиче фокал поинта за Еспо конвенцију за БиХ, то је Министарство за грађевинарство и екологију Републике Српске. Стога ћемо бити потпуно укључени у тај дио активности - закључио је Бојић.
