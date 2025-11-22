Logo

Земљотрес у Бањалуци

Извор:

АТВ

22.11.2025

21:59

Земљотрес у Бањалуци
Фото: EMSC/X/Screenshot

На подручју Бањалуке у 21.35 часова осјетио се земљотрес.

Ову информацију потврдио је Евро-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) на својој интернет страници.

Ипак, за сада не наводе податак гдје је био епицентар и која је била јачина земљотреса.

Грађани тврде да је био "кратак, али јак".

