Земљотрес у Бањалуци

На подручју Бањалуке у 21.35 часова осјетио се земљотрес.
Ову информацију потврдио је Евро-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) на својој интернет страници.
Ипак, за сада не наводе податак гдје је био епицентар и која је била јачина земљотреса.
Грађани тврде да је био "кратак, али јак".
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 34 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 22, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/K2SKFNBkPR
