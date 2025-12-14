Logo
Огласио се Нетанјаху након напада у Сиднеју, подсјетио на писмо

14.12.2025

15:28

Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP/Abir Sultan

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је, неколико сати након оружаног напада током прославе Хануке у Сиднеју, да је још у августу упутио писмо аустралијском премијеру Ентонију Албанезеу, оптужујући Канберу да "долива уље на ватру антисемитизма".

Парафразирајући садржај писма, Нетанјаху је рекао да политике аустралијске владе, укључујући признање палестинске државе, подстичу "мржњу према Јеврејима која се сада шири улицама Аустралије".

"Антисемитизам је рак. Он се шири када лидери ћуте. Слабост мора бити замијењена д‌јеловањем", навео је Нетанјаху, преноси Тајмс оф Израел.

Пуцњава универзитет Браун

Свијет

ФБИ објавио снимак убице, тражи га 400 полицајаца

Он је напад у Сиднеју оцијенио као "страшан чин хладнокрвног убиства", додајући да број жртава, према његовим ријечима, нажалост расте.

Нетанјаху је поручио да се Израел налази у борби против глобалног антисемитизма.

"Једини начин да се он сузбије јесте да се јасно осуди и да се против њега бори. Другог пута нема. То радимо у Израелу и тако ћемо наставити", рекао је израелски премијер.

Ахмед ал Ахмед сиднеј

Свијет

Голорук зауставио терористу! Ово је херој којег слави Аустралија

На плажи Бондај у Сиднеју је у пуцњави на припаднике јеврејске заједнице који су се окупили да би прославили празник Хануку, према посљедњим подацима, погинуло најмање 12 особа, међу којима и један од два нападача, док је 29 људи рањено, пренијели су раније аустралијски медији.

Бењамин Нетанјаху

Sidnej

Терористички напад

Израел

