ФБИ објавио снимак убице, тражи га 400 полицајаца

14.12.2025
Најмање двије особе су убијене, а девет је рањено у пуцњави која се догодила у суботу поподне у згради кампуса на Универзитету Браун
Најмање двије особе су убијене, а девет је рањено у пуцњави која се догодила у суботу поподне у згради кампуса на Универзитету Браун у граду Провиденс у америчкој савезној држави Роуд Ајленд, саопштиле су данас локалне власти.
Како је саопштено, осумњичени још није приведен и потрага за њим је и даље у току.
У саопштењу се наводи да је пуцњава пријављена у инжењерској згради Барус и Холи нешто послије 16 часова по локалном времену, преноси ЦБС Њуз.
Пуцњава се догодила у учионици на првом спрату, рекао је новинарима замјеник шефа полиције Провиденса Тим О'Хара, а школа је саопштила да су се у вријеме пуцњаве у згради одржавали завршни испити.
Градоначелник Провиденса Брет Смајли рекао је на конференцији за новинаре да је осам рањених у критичном стању пребачено у болницу Роуд Ајленд која је нешто касније потврдила да је шест пацијената у "критичном али стабилном стању", да је један у критичном, а други у стабилном стању.
На конференцији за новинаре Смајли је рекао да је девета жртва задобила повреде које нису опасне по живот и очекује се да ће се потпуно опоравити.
Предсједница Универзитета Браун, Кристина Х. Паксон, рекла је новинарима да су све жртве, и погинули и рањени, били студенти.
Си-Ен-Ен је раније пренио да је управа универзитетског кампуса упозорила студенте на активног стријелца и позвала их да остану скривени до даљњег, да закључају врата и да искључе телефоне.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп потврдио је да је обавијештен о пуцњави, а федералне агенције за спровођење закона, укључујући ФБИ и АТФ саопштиле су да помажу локалним органима за спровођење закона.
Бостонска теренска канцеларија ФБИ-ја саопштила је да пружа ресурсе органима за спровођење закона које реагују на инцидент са пуцњавом на Универзитету Браун.
Универзитет Браун издао је саопштење након пријаве о пуцњави на кампусу тог универзитета, у којем се наводи да полиција града Провиденс, америчке савезне државе Роуд Ајленд још увијек трага за једним или више осумњичених.
Федерални истражни биро је објавио снимак наводног починиоца и позвао све које имају информације које би водиле његовом хапшењу да се јаве.
Help find this Person of Interest. — FBI (@FBI) December 14, 2025
If you have any information, please call 1-800-CALL-FBI (225-5324) or https://t.co/iL7sD5efWD. pic.twitter.com/AkFDVtOCmw
