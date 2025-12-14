Logo
Large banner

Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве

Извор:

СРНА

14.12.2025

08:20

Коментари:

0
Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве
Фото: Танјуг/АП/Mark Stockwell

Најмање двије особе су убијене, а девет је рањено у пуцњави која се догодила у згради кампуса на Универзитету Браун у граду Провиденс, у америчкој савезној држави Роуд Ајленд, саопштиле су локалне власти.

Замјеник шефа полиције Провиденса Тим О`Хара рекао је да се пуцњава догодила у учионици на првом спрату.

Осумњичени није идентификован и још је на слободи.

Полиција Србија

Хроника

Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага

Пуцњава је пријављена у инжењерској згради Барус и Холи нешто послије 16.00 часова по локалном времену, преноси "Си-Би-Ес њуз".

Универзитет је саопштио да су се у вријеме пуцњаве у згради одржавали завршни испити.

На лицу мјеста распоређено је више од 400 полицајаца.

Подијели:

Тагови:

pucnjava

универзитет

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мјесто гдје је рањен Вук Бајрушевић

Хроника

Први снимци са мјеста пуцњаве у којој је рањен Вук Бајрушевић

3 д

0
Вук Бајрушевић

Хроника

Ово је сестра Вука Бајрушевића: Удовица убијеног Трефа, завела бившег Мире Шкорић

3 д

0
Пуцњава у Црној Гори: Рањена двојица шкаљараца

Регион

Пуцњава у Црној Гори: Рањена двојица шкаљараца

3 д

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Србија

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

2 д

0

Више из рубрике

Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643

Свијет

Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643

3 ч

0
Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

Свијет

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

13 ч

0
Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

Свијет

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

14 ч

4
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Услиједиће одмазда против "Исламске државе"

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића на ражњу и честитају Светог Николу''

11

20

Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

11

12

Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

11

07

Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле

10

58

Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner