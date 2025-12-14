Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве

Извор:
СРНА
14.12.2025
08:20
Коментари:0
Најмање двије особе су убијене, а девет је рањено у пуцњави која се догодила у згради кампуса на Универзитету Браун у граду Провиденс, у америчкој савезној држави Роуд Ајленд, саопштиле су локалне власти.
Замјеник шефа полиције Провиденса Тим О`Хара рекао је да се пуцњава догодила у учионици на првом спрату.
Осумњичени није идентификован и још је на слободи.
Хроника
Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага
Пуцњава је пријављена у инжењерској згради Барус и Холи нешто послије 16.00 часова по локалном времену, преноси "Си-Би-Ес њуз".
Универзитет је саопштио да су се у вријеме пуцњаве у згради одржавали завршни испити.
На лицу мјеста распоређено је више од 400 полицајаца.
Хроника
3 д0
Хроника
3 д0
Регион
3 д0
Србија
2 д0
Свијет
3 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч4
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
20
11
12
11
07
10
58
Тренутно на програму