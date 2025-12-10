Logo
Први снимци са мјеста пуцњаве у којој је рањен Вук Бајрушевић

Мјесто гдје је рањен Вук Бајрушевић
Фото: Screenshot

Мирно подне на Врачару прекинуто је данас пуцњавом у популарном локалном кафићу, у којој је рањен власник објекта Вук Бајрушевић (50).

Док полиција интензивно трага за нападачем, повријеђени мушкарац се налази у Ургентном центру. Врачар је под опсадом.

Вук Бајрушевић

Хроника

Ко је Вук Бајрушевић - изрешетани власник кафића?

Први снимци са лица мјеста приказују атмосферу испред кафића непосредно након инцидента. Испред локала је већи број полицајаца у униформи, као и инспектора у цивилу, који обезбјеђују лице мјеста и обављају увиђај.

Испред самог локала, полиција разговара са очевицима и комшијама. Испитани су и радници кафића, који су видно узнемирени.

Вијест о рањавању власника кафића шокирала је станаре околних зграда, који за њега имају - само ријечи хвале. Како сазнаје "Телеграф", комшије су у потпуној невјерици, они тврде да рањени мушкарац "уопште није био проблематичан" и да је био "чист као суза".

Комшије тврде да се ништа није чуло, за пуцњаву су сазнали тек кад су изашли испред зграде и видјели полицију.

Не могу да вјерују да је Вук Бајрушевић рањен

"Не можемо да вјерујемо да се ово њему десило. Он је диван човјек, сви га овдје много воле. Цијели парк је сређивао, бринуо се о околини. Код њега је све увијек морало да буде по правилима, био је изузетно коректан и педантан", испричао је за "Телеграф" један од комшија, који је желио да остане анониман.

Вук Бајрушевић

Хроника

У пуцњави у кафићу рањен Вук Бајрушевић

Подсјетимо, пуцњава се догодила у кафићу у Новопазарској улици на Врачару, око подне, када је нападач испалио хице у правцу власника локала, погодивши га у ноге.

Покренута акција "Вихор"

Рањени мушкарац је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар.

МУП је одмах покренуо акцију "Вихор", која подразумијева блокаду кључних саобраћајница и интензивну контролу на ширем подручју града, у циљу што бржег проналажења и хапшења починиоца.

Истрага је у току, а полиција ради на утврђивању свих околности овог догађаја.

