Први снимци са мјеста пуцњаве у којој је рањен Вук Бајрушевић

Мирно подне на Врачару прекинуто је данас пуцњавом у популарном локалном кафићу, у којој је рањен власник објекта Вук Бајрушевић (50).
Док полиција интензивно трага за нападачем, повријеђени мушкарац се налази у Ургентном центру. Врачар је под опсадом.
Ко је Вук Бајрушевић - изрешетани власник кафића?
Први снимци са лица мјеста приказују атмосферу испред кафића непосредно након инцидента. Испред локала је већи број полицајаца у униформи, као и инспектора у цивилу, који обезбјеђују лице мјеста и обављају увиђај.
Испред самог локала, полиција разговара са очевицима и комшијама. Испитани су и радници кафића, који су видно узнемирени.
Вијест о рањавању власника кафића шокирала је станаре околних зграда, који за њега имају - само ријечи хвале. Како сазнаје "Телеграф", комшије су у потпуној невјерици, они тврде да рањени мушкарац "уопште није био проблематичан" и да је био "чист као суза".
Комшије тврде да се ништа није чуло, за пуцњаву су сазнали тек кад су изашли испред зграде и видјели полицију.
"Не можемо да вјерујемо да се ово њему десило. Он је диван човјек, сви га овдје много воле. Цијели парк је сређивао, бринуо се о околини. Код њега је све увијек морало да буде по правилима, био је изузетно коректан и педантан", испричао је за "Телеграф" један од комшија, који је желио да остане анониман.
У пуцњави у кафићу рањен Вук Бајрушевић
Подсјетимо, пуцњава се догодила у кафићу у Новопазарској улици на Врачару, око подне, када је нападач испалио хице у правцу власника локала, погодивши га у ноге.
Рањени мушкарац је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар.
МУП је одмах покренуо акцију "Вихор", која подразумијева блокаду кључних саобраћајница и интензивну контролу на ширем подручју града, у циљу што бржег проналажења и хапшења починиоца.
Истрага је у току, а полиција ради на утврђивању свих околности овог догађаја.
