Додик: Српска би требало да донесе одлуку о ограничавању коришћења друштвених мрежа млађима од 16 година

10.12.2025

14:15

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Република Српска би требало да донесе одлуку о ограничавању коришћења друштвених мрежа млађима од 16 година и о забрани употребе мобилних телефона у школама, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Све је више доказа да претјерaна изложеност друштвеним мрежама нарушава ментално здравље дјеце, ствара зависност, изазива социјалну изолацију, насиље на интернету, вршњачко насиље, поремећаје концентрације и озбиљне проблеме у развоју. Не можемо гледати како дјеца одрастају пред екранима умјесто у учионицама, породици и заједници. Ако желимо здраву и успјешну младост, морамо је заштитити - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

радник-грађевина

БиХ

Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

Како он истиче, ово није питање политике - него одговорности.

- Република Српска мора бити мјесто гдје дјеца расту сигурно, усмјерено и без притиска дигиталног хаоса који им мијења понашање, навике и слику о себи. Зато позивам све друштвене актере да дају подршку и предложе најбоља рјешења. Морамо вратити ауторитет у школе, мир у учионице и сигурно дјетињство наше дјеце - каже Додик.

Милорад Додик

