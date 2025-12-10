Додик: Српска би требало да донесе одлуку о ограничавању коришћења друштвених мрежа млађима од 16 година

10.12.2025
14:15
Коментари:0
Република Српска би требало да донесе одлуку о ограничавању коришћења друштвених мрежа млађима од 16 година и о забрани употребе мобилних телефона у школама, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Све је више доказа да претјерaна изложеност друштвеним мрежама нарушава ментално здравље дјеце, ствара зависност, изазива социјалну изолацију, насиље на интернету, вршњачко насиље, поремећаје концентрације и озбиљне проблеме у развоју. Не можемо гледати како дјеца одрастају пред екранима умјесто у учионицама, породици и заједници. Ако желимо здраву и успјешну младост, морамо је заштитити - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
БиХ
Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ
Како он истиче, ово није питање политике - него одговорности.
- Република Српска мора бити мјесто гдје дјеца расту сигурно, усмјерено и без притиска дигиталног хаоса који им мијења понашање, навике и слику о себи. Зато позивам све друштвене актере да дају подршку и предложе најбоља рјешења. Морамо вратити ауторитет у школе, мир у учионице и сигурно дјетињство наше дјеце - каже Додик.
Република Српска би требало да донесе одлуку о ограничавању коришћења друштвених мрежа млађима од 16 година и о забрани употребе мобилних телефона у школама.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 10, 2025
Све је више доказа да претјерaна изложеност друштвеним мрежама нарушава ментално здравље дјеце, ствара зависност, изазива…
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
16
18
16
13
16
05
16
00
15
57
Тренутно на програму