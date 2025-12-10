Logo
Large banner

Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ

Извор:

СРНА

10.12.2025

14:01

Коментари:

0
Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је захтјев опозиције за ребаланс буџета, након одлуке Уставног суда БиХ о финансирању странака, само сакупљање политичких поена, указавши да је ријеч о привременој мјери.

"Упознат сам са одлуком Уставног суда БиХ. Ријеч је о привременој мјери. То је донесено уз образложење. Привремена мјера налаже да се врши финансирање као прије доношења одлуке, а тек ће бити донесена коначна одлука по том захтјеву", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да је контактирао Министарство финансија Републике Српске и да неће бити проблема када је ријеч о наставку исплате средстава политичким партијама.

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић: Најљепши утисци из Париза припадају Србима

"Чим је објављена одлука кренула је политичка пропаганда", рекао је Минић.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 21. маја, по хитном поступку, Закон о финансирању политичких организација којим је предвиђено да се ове организације, између осталог, финансирају из чланарина, добровољних прилога правних и физичких лица, те издавачке дјелатности.

Крњи Уставни суд БиХ донио је, поступајући по апелацији функционера СДС-а Дарка Бабаља, привремену мјеру о стављању ван снаге поменутог Закона.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Уставни суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Најљепши утисци из Париза припадају Србима

2 ч

0
Гранични прелаз Градишка

БиХ

Смијешно оправдање Зијада Крњића: Људи не чекају на граници

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

3 знака улазе у најлепши период године

2 ч

0
За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

Србија

За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

2 ч

0

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Најљепши утисци из Париза припадају Србима

2 ч

0
Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података

Република Српска

Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података

4 ч

1
МУП Републике Српске успјешно тестирало систем "Пронађи ме"

Република Српска

МУП Републике Српске успјешно тестирало систем "Пронађи ме"

4 ч

0
Шеранић: Српска добија центар за токсикологију

Република Српска

Шеранић: Српска добија центар за токсикологију

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner