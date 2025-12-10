Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ

Извор:
СРНА
10.12.2025
14:01
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је захтјев опозиције за ребаланс буџета, након одлуке Уставног суда БиХ о финансирању странака, само сакупљање политичких поена, указавши да је ријеч о привременој мјери.
"Упознат сам са одлуком Уставног суда БиХ. Ријеч је о привременој мјери. То је донесено уз образложење. Привремена мјера налаже да се врши финансирање као прије доношења одлуке, а тек ће бити донесена коначна одлука по том захтјеву", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да је контактирао Министарство финансија Републике Српске и да неће бити проблема када је ријеч о наставку исплате средстава политичким партијама.
"Чим је објављена одлука кренула је политичка пропаганда", рекао је Минић.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је 21. маја, по хитном поступку, Закон о финансирању политичких организација којим је предвиђено да се ове организације, између осталог, финансирају из чланарина, добровољних прилога правних и физичких лица, те издавачке дјелатности.
Крњи Уставни суд БиХ донио је, поступајући по апелацији функционера СДС-а Дарка Бабаља, привремену мјеру о стављању ван снаге поменутог Закона.
