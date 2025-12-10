Logo
За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

Танјуг

10.12.2025

13:49

Фото: АТВ

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова у Нишу зауставили су на ауто-путу код Ниша 52-годишњег турског држављанина који је, управљајући камионом "мерцедес", у претходних 28 дана извршио 92 прекршаја.

Приликом контроле полиција је утврдила да није користио прописане паузе, дневне и недјељне одморе, да је прекорачио дозвољено дневно вријеме управљања возилом, као и да у таксограф није уносио податке о држави почетка и завршетка рада на возилу на одговарајући начин, саопштено је из Полицијске управе у Нишу.

Њему су изречене новчане казне у укупном износу од 4.320.000 динара.

Мађарска

Свијет

Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

Из Управе апелују на возаче теретних возила и аутобуса да се доследно придржавају саобраћајних прописа и прописа о радном времену посаде возила у друмском превозу, јер, како се истиче, тиме чувају не само само свој, већ и животе путника и других учесника у саобраћају.

