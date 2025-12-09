Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно

Извор:
09.12.2025
14:24
Ј. Ј. (22) је преминула је 6. децембра у болници у Београду, а Основно јавно тужилаштво у Ужицу наредило је да се уради обдукција како би се установио узрок смрти несрећне девојке.
Како пише Блиц, ОЈТ у Ужицу отворило је предмет поводом текстова у медијима и на друштвеним мрежама, гдје се тврди да је девојка преминула од сепсе након операције умњака, како би се утврдио узрок смрти Ј. Ј. (22) са Златибора.
"Након објављивања непровјерених информација на друштвеним мрежама, тужилаштво је покренуло истрагу у сарадњи са полицијом. Они су наредили обдукцију тијела, а полиција прикупља све потребне информације које би омогућиле да се сазна узрок смрти младе дјевојке. Још увијек се ради на откривању свих чињеница и околности под којима је преминула дјевојка", открива извор "Блица".
