Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно

Извор:

Блиц

09.12.2025

14:24

Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно
Фото: АТВ

Ј. Ј. (22) је преминула је 6. децембра у болници у Београду, а Основно јавно тужилаштво у Ужицу наредило је да се уради обдукција како би се установио узрок смрти несрећне девојке.

Како пише Блиц, ОЈТ у Ужицу отворило је предмет поводом текстова у медијима и на друштвеним мрежама, гдје се тврди да је девојка преминула од сепсе након операције умњака, како би се утврдио узрок смрти Ј. Ј. (22) са Златибора.

Градови и општине

Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе

"Након објављивања непровјерених информација на друштвеним мрежама, тужилаштво је покренуло истрагу у сарадњи са полицијом. Они су наредили обдукцију тијела, а полиција прикупља све потребне информације које би омогућиле да се сазна узрок смрти младе дјевојке. Још увијек се ради на откривању свих чињеница и околности под којима је преминула дјевојка", открива извор "Блица".

