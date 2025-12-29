Трамп: Нетанјаху и ја смо за пет минута ријешили три питања о Гази

Извор:
29.12.2025
22:34
Амерички предсједник Доналд Трамп састао се у понедјељак на Флориди с израелским премијером Бењамином Нетанјахуом како би разговарали о застоју у примјени примирја у Гази, али и о израелским безбједносним забринутостима везаним за Иран и Хезболах.
Обраћајући се новинарима, Трамп је поново изразио снажну подршку Нетанјахуу.
Трамп је рекао да су он и Нетанјаху у врло кратком року постигли напредак у разговорима о Гази.
- Састанак је трајао око пет минута и већ смо ријешили отприлике три питања - рекао је Трамп.
Додао је да жели што прије прећи на другу фазу споразума о прекиду ватре између Израела и палестинске групе Хамас, али је нагласио да се претходно "мора провести разоружање Хамаса".
Оружано крило Хамаса поручило је у понедјељак, уочи састанка Трампа и Нетанјахуа, да не планира положити оружје.
Иако су Израел и Хамас у октобру постигли договор о прекиду ватре, међусобне оптужбе за његово кршење су честе, док озбиљнији помаци према дугорочном рјешењу још нису забиљежени.
Нетанјаху је раније овог мјесеца изјавио да га је Трамп позвао на разговоре у тренутку када Вашингтон настоји успоставити прелазну управу и међународне безбједносне снаге за Појас Газе.
Трамп је рекао да је отворен за могућност брзог израелског напада на Иран уколико та земља настави развој балистичких пројектила и нуклеарног програма.
Нагласио је да би Сједињене Америчке Државе могле брзо реагирати новим нападима уколико се потврди да Иран обнавља нуклеарне капацитете који су били мета америчког удара у јуну.
- Чујем да Иран покушава поново градити те капацитете, а ако то раде, морамо их срушити - рекао је Трамп док је дочекивао Нетанјахуа на свом имању Мар-а-Лаго на Флориди.
Истовремено је поручио да остаје отворен за преговоре о, како је навео, "много паметнијем" споразуму.
