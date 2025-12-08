Због узнемирујуће поруке у београдској школи дио ученика није дошао на наставу

08.12.2025
Министарство просвјете саопштило је да управа ОШ "Надежда Петровић" поступа у складу са Протоколом за поступање у кризним ситуацијама, након што су у петак ученици те школе пронашли папир на коме је исписан узнемирујући садржај.
Како су пренијели медији писало је: "Побићу вас све", а дио ђака данас није дошао на наставу.
"Управа школе је одмах по сазнању обавијестила полицију, која даље поступа у складу са својим надлежностима. Поред појачаног дежурства наставника, школа се обратила полицији и градској служби обезбјеђења, које су обезбиједиле појачано присуство припадника ових служби у циљу обезбјеђивања већег нивоа безбједности. Школски тимови за кризне ситуације и заштиту ученика од насиља одмах у петак утврдили су низ мјера којима се пружа подршка ученицима", пише у саопштењу.
Током данашњег првог часа, како се наводи, наставници су са ученицима разговарали о догађају. Наставници и разредне старјешине ће појачано пратити понашање свих ученика и реаговати на најмањи наговјештај ризичног понашања.
"Свим ученицима који су узнемирени на располагању су психолог и педагог школе, који ће им пружити подршку. Управа школе ће одржати састанак са Савјетом родитеља како би их упознала са поступањем и предузетим мјерама", поручено је из Министарства просвјете, уз информацију да су у школу су одмах упућени просвјетни савјетници Школске управе Београд, који прате поступање школе и пружају јој подршку у спровођењу мјера које су у најбољем интересу ученика и њихове безбједности, преноси РТ Балкан.
