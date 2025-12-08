Logo
Large banner

Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

Извор:

Телеграф

08.12.2025

12:38

Коментари:

0
Хаварија на мрежи: Становници остали без воде
Фото: АТВ БЛ

Становници дијела Ковиља суочавају се са прекидом водоснабдијевања усљед изненадне хаварије на водоводној мрежи. Највише погођено је насеље Вињерац, гдје је водоснабдијевање у потпуности обустављено.

Према информацијама из надлежног предузећа, радови на санацији квара су у току, а нормализација водоснабдијевања у Вињерцу очекује се данас до 14 часова.

policija rotacija

Свијет

Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Грађани се моле за стрпљење. Постоји могућност да ће, у случају непредвиђених компликација током радова или потребе за обимнијом интервенцијом, блокада водоводне мреже бити продужена или чак проширена на околне дијелове насеља.

Подијели:

Тагови:

Kovilj

problemi sa vodosnabdijevanjem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

Србија

Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

36 мин

0
Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Хроника

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

36 мин

0
Триком до киселог купуса за два дана

Свијет

Триком до киселог купуса за два дана

46 мин

0
Повучен са тржишта продужни кабл

Друштво

Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле

46 мин

0

Више из рубрике

Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

Србија

Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

36 мин

0
Школа, учионица

Србија

Професор који је ученицама пуштао порнографски садржај остаје на слободи

1 ч

0
Несавјесни власници: Пса са тумором на мозгу бацили у туђе двориште

Србија

Несавјесни власници: Пса са тумором на мозгу бацили у туђе двориште

3 ч

0
Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

Србија

Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Кошарац: Направити разлику између суверенитета и протекторијата

12

55

Направите сами домаће средство за чишћење које је јаче и од хлора: Скида најтеже мрље

12

55

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

12

53

Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

12

48

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner