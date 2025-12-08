Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

Извор:
Становници дијела Ковиља суочавају се са прекидом водоснабдијевања усљед изненадне хаварије на водоводној мрежи. Највише погођено је насеље Вињерац, гдје је водоснабдијевање у потпуности обустављено.
Према информацијама из надлежног предузећа, радови на санацији квара су у току, а нормализација водоснабдијевања у Вињерцу очекује се данас до 14 часова.
Грађани се моле за стрпљење. Постоји могућност да ће, у случају непредвиђених компликација током радова или потребе за обимнијом интервенцијом, блокада водоводне мреже бити продужена или чак проширена на околне дијелове насеља.
