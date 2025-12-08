Logo
Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Извор:

Блиц

08.12.2025

12:20

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике
Фото: Pixabay

У инциденту који се у недјељу догодио на паркингу у центру Врања, повријеђен је радник ЈП "Паркинг сервис".

Према сазнањима, шесторо млађих мушкараца, ударали су и гурали рампу на паркингу иза познатог хотела у центру града.

Када их је уочио радник "Паркинг сервиса", који се налазио у кућици за наплату паркинга, узео је лопату и изашао испред њих, са намjером да их заплаши.

илу-кисели купус-24112025

Свијет

Триком до киселог купуса за два дана

Један од њих га је ударио боксом у главу, наневши му повреде.

Рад на овом случају је у току, као и идентификација учесника, пише Блиц.

Паркинг

Избоден мушкарац

