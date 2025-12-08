Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Извор:
Блиц
08.12.2025
12:20
Коментари:0
У инциденту који се у недјељу догодио на паркингу у центру Врања, повријеђен је радник ЈП "Паркинг сервис".
Према сазнањима, шесторо млађих мушкараца, ударали су и гурали рампу на паркингу иза познатог хотела у центру града.
Када их је уочио радник "Паркинг сервиса", који се налазио у кућици за наплату паркинга, узео је лопату и изашао испред њих, са намjером да их заплаши.
Свијет
Триком до киселог купуса за два дана
Један од њих га је ударио боксом у главу, наневши му повреде.
Рад на овом случају је у току, као и идентификација учесника, пише Блиц.
Најновије
Најчитаније
12
55
12
55
12
53
12
48
12
38
Тренутно на програму