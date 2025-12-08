Тинејџер погинуо у тешкој несрећи код Александровца

Извор:
У ноћи између недјеље и понедјељка, на регионалном путу Крушевац - Александровац, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је, како "Курир" сазнаје, живот изгубио деветнаестогодишњи младић.
Према информацијама поменутог портала, до удеса је дошло у селу Мрмош у општини Александровац, око 2 сата иза поноћи, када су се директно сударили аутомобил марке "голф" и мопед којим је управљао страдали тинејџер.
"Аутомобил марке голф кретао се из правца Крушевца када је, под још неразјашњеним околностима, дошло до судара са мопедистом који је страдао на лицу мјеста", каже извор "Курира".
Како се сазнаје, удар је био изузетно снажан, а возило је младића одбацило неколико метара од коловоза.
На терен су убрзо по пријави изашле хитне службе, али је екипа Хитне помоћи могла само да констатује смрт деветнаестогодишњег возача мопеда. Полиција је обавила детаљан увиђај како би се расвијетлиле све околности ове трагедије.
Возач "голфа" је ухапшен одмах након несреће и одређено му је задржавање до 48 часова.
Након истека задржавања, биће спроведен на саслушање у надлежно тужилаштво, а у међувремену ће бити утврђено да ли је у тренутку несреће био под дејством алкохола или психоактивних супстанци.
Према ријечима извора, осумњичени се терети за кривично дјело тешко дјело против безбједности саобраћаја.
