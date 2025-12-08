Logo
Large banner

Тинејџер погинуо у тешкој несрећи код Александровца

Извор:

Курир

08.12.2025

11:52

Коментари:

0
Тинејџер погинуо у тешкој несрећи код Александровца
Фото: АТВ

У ноћи између недјеље и понедјељка, на регионалном путу Крушевац - Александровац, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је, како "Курир" сазнаје, живот изгубио деветнаестогодишњи младић.

Према информацијама поменутог портала, до удеса је дошло у селу Мрмош у општини Александровац, око 2 сата иза поноћи, када су се директно сударили аутомобил марке "голф" и мопед којим је управљао страдали тинејџер.

Šaka tuča

Хроника

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

"Аутомобил марке голф кретао се из правца Крушевца када је, под још неразјашњеним околностима, дошло до судара са мопедистом који је страдао на лицу мјеста", каже извор "Курира".

Како се сазнаје, удар је био изузетно снажан, а возило је младића одбацило неколико метара од коловоза.

На терен су убрзо по пријави изашле хитне службе, али је екипа Хитне помоћи могла само да констатује смрт деветнаестогодишњег возача мопеда. Полиција је обавила детаљан увиђај како би се расвијетлиле све околности ове трагедије.

Возач "голфа" ухапшен

Возач "голфа" је ухапшен одмах након несреће и одређено му је задржавање до 48 часова.

67936c0a40e81 Полиција РС

Хроника

Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Након истека задржавања, биће спроведен на саслушање у надлежно тужилаштво, а у међувремену ће бити утврђено да ли је у тренутку несреће био под дејством алкохола или психоактивних супстанци.

Према ријечима извора, осумњичени се терети за кривично дјело тешко дјело против безбједности саобраћаја.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Друштво

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

2 ч

0
Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

1 д

12
Јусуф Арифагић

Економија

Два дана радна, два слободна: Даје 1750 КМ плату, али нема радника

20 ч

3
Колегијум бањалучке Скупштине

Бања Лука

Поскупљење воде, нерадна недјеља: Договорен датум сједнице бањалучке Скупштине

2 ч

0

Више из рубрике

Илустрација

Хроника

Бањалучанин ухапшен у Приједору због крађе новчаника

1 ч

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше

1 ч

0
Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Хроника

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

1 ч

0
Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Хроника

Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Направите сами домаће средство за чишћење које је јаче и од хлора: Скида најтеже мрље

12

55

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

12

53

Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

12

48

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

12

38

Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner