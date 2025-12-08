Бањалучанин ухапшен у Приједору због крађе новчаника

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
11:42
Коментари:0
Бањалучанин Д.Ш. ухапшен је у суботу навече у Приједору због сумње да је починио двије крађе.
Прије хапшења Бањалучанина је контролисала полиција, приликом чега су код њега пронађена два новчаника за која се сумња да су украдена из стана у Приједору.
"Новчаници су враћени власнику, а током криминалистичке обраде утврђено је да је осумњичени у новембру мјесецу починио још једно кривично дјело Крађа на исти начин, отуђивши новчаник у којем су се налазили лични документи оштећеног лица и новац у износу од 400,00 КМ", кажу у Полицијској управи Приједор.
У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се против осумњиченог Д.Ш. Окружном јавном тужилаштву Приједор доставити извјештај за почињена кривична дјела "Крађа“.
