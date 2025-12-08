Logo
Large banner

Бањалучанин ухапшен у Приједору због крађе новчаника

Аутор:

Стеван Лулић

08.12.2025

11:42

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

Бањалучанин Д.Ш. ухапшен је у суботу навече у Приједору због сумње да је починио двије крађе.

Прије хапшења Бањалучанина је контролисала полиција, приликом чега су код њега пронађена два новчаника за која се сумња да су украдена из стана у Приједору.

Šaka tuča

Хроника

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

"Новчаници су враћени власнику, а током криминалистичке обраде утврђено је да је осумњичени у новембру мјесецу починио још једно кривично дјело Крађа на исти начин, отуђивши новчаник у којем су се налазили лични документи оштећеног лица и новац у износу од 400,00 КМ", кажу у Полицијској управи Приједор.

67936c0a40e81 Полиција РС

Хроника

Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се против осумњиченог Д.Ш. Окружном јавном тужилаштву Приједор доставити извјештај за почињена кривична дјела "Крађа“.

Подијели:

Тагови:

Крађа

Приједор

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

Сцена

Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

1 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва чека резултате преговора Америке и Украјине

1 ч

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше

1 ч

0
Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Хроника

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

1 ч

0

Више из рубрике

Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше

1 ч

0
Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Хроника

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

1 ч

0
Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Хроника

Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

1 ч

0
Алија Балијагић осуђен на 40 година затвора због убиства брата и сестре

Хроника

Алија Балијагић осуђен на 40 година затвора због убиства брата и сестре

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Направите сами домаће средство за чишћење које је јаче и од хлора: Скида најтеже мрље

12

55

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

12

53

Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

12

48

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

12

38

Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner