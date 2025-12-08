Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

Извор:
Андријана Анчи Дабетић била је мис Југославије 1994. године и једна од најпопуларнијих пјевачица деведесетих на овим просторима. Она је недавно открила да је сасвим случајно открила да има рак коже, а како каже остао јој је мали ожиљак након интервенције.
- Мени је то буквално било као младеж, мислила сам да се можда с годинама појавио. Живот те вуче на неких сто страна и не придајеш значаја томе. Имала сам неких других здравствених проблема и отишла сам и код дерматолога, да ми скине младеж. Међутим, докторка код које сам ја отишла ме је погледала и рекла: "Ово није за мене, ја сумњам на нешто друго. Ипак би требало да одете код хирурга, јер ово је посао за хирурга" - почела је у емисији "150 минута" Анчи, која је убрзо по одласку код хирурга сазнала да је дефинитивно ријеч о карциному.
Претходна докторка није жељела да је плаши, а онда је услиједила општа паника.
- Само сам чула: "Карцином" и, мени се буквално свијет срушио. У тренутку само размишљам, имам дијете од 17 година у кући, шта сад, како даље, није ми до мозга дошло шта је даље речено - истакла је она, којој су доктори затим објаснили да се ради о рутинској операцији, да је захват кратак и да се ради под локалном анестезијом.
Анчи је решила да се оперише што је прије могуће.
- Никада у животу ме ништа није бољело као ињекција анестезије у нос. Сузе су ми кренуле, од бола, од страха, од свега... - набрајала је она, која је након операције завршила са пет конаца на малој површини носа.
После седам дана праћења скинула је конце, а налази су послати на анализу.
Тада, љекари су јој објаснили да карцином коже најчешће настаје усљед излагања сунцу и да је посматрање сваке промјене на кожи изузетно важно. "Трагове" лијечења, с друге стране, она "и не планира да дира".
- Могу оне да се раде (корекције), али нећу. Мала је површина... Не бих чачкала око носа ако баш не морам, јер бољи ми је тај мали недостатак, него да можда неком интервенцијом направим горе - прокоментарисала је пјевачица која се данас добро осјећа, али је свијест о здрављу потпуно промијенила.
Иако је оно што је имала био карцином коже, објашњено јој је и да се ради о најблажем облику, оном који је изљечив и који не угрожава живот уколико се на вријеме открије.
- Ако је већ морао да буде неки, онда је срећа што је био тај најбезазленији. Може да оштети хрскавицу, мени конкретно нос, али хвала Богу, све је прошло како треба - рекла је Андријана која сада иде на контроле на свака три мјесеца; прате се сви младежи на тијелу, не само мјесто гдје је оперисана.
