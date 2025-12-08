Српски пјевач ухватио дјевојку у превари: Брутално јој се осветио

Извор:
Пјевача Ивана Симића, који се такмичио у "Звездама Гранда" је преварила дјевојка са којом је био двије године у вези.
Наиме, пјевач је открио да је доживио велику издају и то од дјевојке с којом је био двије године, али у паралелној вези.
"Имао сам ситуацију да сам двије године био у паралелној вези, са дјевојком и са још једним ликом очигледно, а ни тај лик није знао. Људи су испратили ту драму и Бака Прасе је подржао. Пазите добро дјевојке шта причате и пазите добро момци кад вам каже да иде у Истанбул, да ли је тамо или је у Дубровнику?", рекао је Иван и открио да је направио паклени план за дјевојку која га је преварила и то све у договору са дечком који је био у паралелној вези с његовом дјевојком.
"Не волим када ме неко изигра, јер сам генерално увијек искрен. Нисам је нахватао на дјелу, ја сам јако интуитивна особа јако тако да... Ако нешто траје, свака лаж се негдје сазна. Увијек сам искрен, а и када нешто нисам урадио исправно никада није било злонамјерно. Негдје се то сазнало, састали смо се тај лик и ја па смо је сачекали на пићу. То није била освета, то је било суочавање. Кад затвориш једна лоша врата, увијек ти се отвара нека друга", испричао је он.
