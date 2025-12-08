Logo
Скочиле цијене нафте и злата

Извор:

Танјуг

08.12.2025

10:12

Фото: Pixabay

Европски берзански индекси су данас неуједначени, нафта и злато су поскупјели, док тржишта очекују кључну одлуку америчких Федералних резерви о каматним стопама која ће бити саопштена 10. децембра.

Аналитичари процењују да вјероватноћа снижења камата у Сједињеним Америчким Државама износи око 87 одсто, преноси Си-ен-би-си.

Швајцарска национална банка ће објавити своје најновије ажурирање монетарне политике у четвртак, а сљедеће недеље, 18. децембра, добићемо одлуке о каматним стопама од Банке Енглеске и Европске централне банке.

Индекс Франкфуртске берзе ДАКС је данас у 9.30 сати порастао за 0,03 одсто на 24.048,14 поен, британски ФТСЕ 100 за 0,09 одсто на 9.675,19 поена, московски MOEX за 0,65 одсто на 2.728,63 поена, док је француски ЦАЦ 40 пао за 0,22 одсто на 8.098,54 поена.

Салата-зелена салата

Савјети

Салата брзо расте, али и ризици: На шта треба обратити пажњу

Вредност америчког берзанског индекса Докс Џонес је пред данашње отварање берзи порасла за 0,22 на 47.954,99 поена, вриједност индекса S&P 500 порасла за 0,19 одсто на 6.870,40 поена, а вредност индекса Насак за 0,31 одсто на 23.578,13 поена.

Европски фјучерси гаса за јануар су се данас на отварању берзе TTФ продавали по цијени од 27,1 евро за мегават-сат.

Према актуелним подацима са берзи, цијена сирове нафте је порасла на 60,301 долар, а цијена нафте Брент на 63,948 долара.

Цијена злата је порасла на 4.213,23 долара за унцу, а цијена пшенице пала на 5,3655 долара за бушел (бушел износи 27,216 kg).

Вриједност евра у односу на долар на валутној берзи Фрекс износи 1,16532 долара, што је за 0,08 одсто више него на почетку трговине.

Злато

Нафта

