Маск не престаје да удара по Европској унији: Четврти рајх

Извор:
АТВ
08.12.2025
10:06
Коментари:0
Два дана након што је Европска унија изрекла велику новчану казну платформи Икс, настављају се жестоке реакције Илона Маска.
Мрежа Икс је укинула налог за огласе Европске комисије, а Маск је упоредио Унију с нацистичком Њемачком.
"Ваш рачун за огласе је укинут", написао је јуче водитељ производа у Иксу Никита Бир као одговор на објаву Европске комисије којом је најавила казну платформи од 120 милиона евра због кршења правила транспарентности, односно Акта о дигиталним услугама.
Друштво
Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени
Бир је навео да је са рачуна ЕУ објављен пост који "заварава кориснике да помисле да је ријеч о видеу и вјештачки повећава досег". Налог Европске комисије и даље је видљив, као и њене објаве, преноси "Дпа".
У међувремену је милијардер Маск наставио изражавати своје непријатељство према "тиранској, неизабраној бирократији која тлачи становнике Европе".
Маск је подијелио кориснички коментар у којем је Европску унију назвао четвртим Рајхом, заједно са сликом заставе ЕУ која се љушти и открива нацистичку заставу са свастиком испод ње.
ЕУ је у петак објавила да је казна изречена јер је платформа доводила у заблуду кориснике, ускраћивала податке истраживачима те није транспарентно документовала огласе који се приказују на платформи.
Комисија је навела да је износ казне размјеран прекршају. Маск је на Иксу одговорио позивом на укидање ЕУ.
Маск је поручио да би ЕУ требало укинути и суверенитет вратити појединачним државама, како би власти боље представљале своје грађане.
Сцена
Мирка Васиљевић открила зашто се није вјенчала с Вујадином
"ЕУ је наметнула ову сулуду казну не само Иксу, него и мени лично, што је још луђе. Зато се чини прикладним да наш одговор буде усмјерен не само на ЕУ, него и на појединце који су предузели ову акцију против мене", написао је извршни директор Тесле на платформи Икс.
Казна је изазвала и реакцију америчког државног секретара Марка Рубија који ју је назвао "нападом на све америчке технолошке платформе и амерички народ".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму