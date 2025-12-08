Logo
Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку

08.12.2025

09:23

Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку
Отац из Велингтона у америчкој држави Јута оптужен је да је избо регистрованог сексуалног преступника чак 17 пута након што је мушкарац наводно упутио коментаре његовој кћерки.

Тад Џејмз Гуруле (32) смјештен је у затвор округа Карбон под оптужбама за покушај убиства, након што су власти позване у једну кућу у Велингтону у понедјељак због пријаве да је на трему виђен мушкарац сав у крви, наводи “Фокс 13”.

Мајка ставила сина у вакуум кесу-08122025

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух, он викао само једно

Хитне службе пронашле су неидентификованог мушкарца у близини куће са 17 убодних рана. Преживио је напад, али његово тренутно стање није познато, преноси “Њујорк пост”.

“Срео сам га у пошти, упутио је непристојне коментаре”

Жртва је касније полицији рекао да свог нападача није лично познавао, већ да га је срео у пошти неколико дана раније. Полиција је касније идентификовала човјека који је наводно носио нож као Гурулеа, који је признао да је напао мушкарца након што је овај наводно упутио непристојне коментаре његовој кћерки.

Након претраге интернета, Гуруле је сазнао да је тај мушкарац регистровани сексуални преступник. Наводни осветник затим је отишао до жртвиног стана и намамио га напоље, понудивши му да оду ван да нешто поједу, рекли су истражиоци.

“Признао је, хтио је да заштити своју кћерку”

Гуруле је испрва негирао да га је избо, али је касније признао да је одбацио нож на мјесту напада.

Policija

Свијет

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

– Признао је, наводећи да је намјеравао да га убије како би заштитио своју кћерку – написала је полиција у саопштењу, према подацима КУТВ.

Гуруле се такође суочава и са додатним оптужбама за дрогу, након што је полиција током претреса његове куће пронашла опрему за наркотике, марихуану и метамфетамин, преноси Њујорк пост.

