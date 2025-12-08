Logo
Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

Блиц

08.12.2025

08:52

Расправа између двојице браће у Сан Антонију ескалирала је у оружани сукоб који је резултирао смрћу једне жене и тешким рањавањем једног од браће.

Полиција је у недјељу око 15.55 позвана на мјесто пуцњаве у току, у сјеверозападном дијелу града, у улици Гејзел Дрив, недалеко од Ванс Џексона и аутопута И-10.

Према наводима Полиције Сан Антонија, осумњичени, његова супруга, жртва и дјевојка жртве налазили су се у дворишту куће када је избио сукоб. Осумњичени и жртва - браћа у двадесетим годинама - имају историју породичних сукоба, пише News4sanantonio.com.

Осумњичени је полицајцима наводно рекао да је током свађе видио како жртва посеже за нечим, због чега је извукао пиштољ и испалио више хитаца у свог брата и његову дјевојку. Полиција Сан Антонија потврдила је да дјевојка жртве није преживјела пуцњаву и проглашена је мртвом на лицу мјеста.

"Постоји историја породичног насиља, у позадини су били и наркотици. Тренутно не знамо да ли су дроге биле укључене. Не знамо да ли је био алкохол – рекао је Шарејвијус Џексон из полиције Сан Антонија, додајући да су “сви старости средњих до касних двадесетих, релативно млади, и сви хиспано поријекла”.

Преживјели брат превезен је у болницу са тешким повредама. Осумњичени је ухапшен.

"Могу да потврдим да ће брат, осумњичени, бити оптужен за тешко нападање смртоносним оружјем, као и за убиство. Те оптужбе могу бити још теже, у зависности од резултата истраге", рекао је Џексон.

Полиција је такође саопштила да их је по доласку на мјесто инцидента напао питбул док су улазили у двориште. Полицајци су отворили ватру и усмртили пса, пише Блиц.

