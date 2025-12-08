Logo
Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

08.12.2025

08:42

Zastava Japana
Фото: Pexels

Токио је позвао амбасадора Пекинга након што су кинеске војне летјелице усмјериле радар на јапанске авионе, најновији инцидент у низу који је избио након коментара премијерке Санае Такаичи у којем подржава Тајван.

Такаичи је прошлог мјесеца сугерисала да ће Јапан војно интервенисати у сваком кинеском нападу на самоуправно острво који Пекинг сматра својим и за који није искључио могућност заузимања силом.

Није проузрокована никаква штета ни повреде, али то је био први пут да је Јапан открио такав инцидент.

Борбени авиони користе свој радар за контролу ватре како би идентификовали циљеве, као и за операције потраге и спашавања.

Јапан је подигао своје авионе Ф-15 јер је био забринут због могућих "кршења зрачног простора", рекао је у понед‌јељак главни портпарол владе Минору Кихара, преноси "Трт".

