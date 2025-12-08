Logo
Дјевојке подметнуле 18 пожара из досаде

Извор:

Б92

08.12.2025

07:32

Фото: Miriam Espacio/Pexels
Фото: Miriam Espacio/Pexels

Полиција у Бечу разоткрила је низ пожара који је изазивао страх локалног становништва у више градских општина, а иза паљевина стоје три дјевојке, које су се добровољно предале и признале дјела наводећи да су током новембра подметале 18 пожара "из досаде".

Двије осамнаестогодишњакиње и једна седамнаестогодишњакиња осумњичене су за изазивање пожара у општинама Беча, пише данас аустријски портал "Кронен цајтунг".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп разочаран у Зеленског

Двије од њих су ухапшене у Херналсу, док је трећа добровољно отишла у полицију истог дана. Све три су се у истрагама изјасниле кривима, а полиција наводи да је мотив за подметање 18 пожара током новембра била досада.

"Криминалистичким радом разријашњено је 18 случајева паљевина са штетом у шестоцифреном износу", рекла је портпаролка полиције Јулиа Шик.

Никола Јокић

Кошарка

Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

Дјевојке су спроведене у притвор док истрага и даље траје, а према полицијским наводима, углавном су изазивале мање пожаре, попут паљења контејнера.

