Дјевојке подметнуле 18 пожара из досаде

Полиција у Бечу разоткрила је низ пожара који је изазивао страх локалног становништва у више градских општина, а иза паљевина стоје три дјевојке, које су се добровољно предале и признале дјела наводећи да су током новембра подметале 18 пожара "из досаде".
Двије осамнаестогодишњакиње и једна седамнаестогодишњакиња осумњичене су за изазивање пожара у општинама Беча, пише данас аустријски портал "Кронен цајтунг".
Двије од њих су ухапшене у Херналсу, док је трећа добровољно отишла у полицију истог дана. Све три су се у истрагама изјасниле кривима, а полиција наводи да је мотив за подметање 18 пожара током новембра била досада.
"Криминалистичким радом разријашњено је 18 случајева паљевина са штетом у шестоцифреном износу", рекла је портпаролка полиције Јулиа Шик.
Дјевојке су спроведене у притвор док истрага и даље траје, а према полицијским наводима, углавном су изазивале мање пожаре, попут паљења контејнера.
