Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

08.12.2025
Полуострво Камчатку на далеком истоку Русије данас је погодио земљотрес јачине 6.0 степени по Рихтеровој скали, саопштила је Главна управа руског Министарства за ванредне ситуације за регион.
- Према подацима камчатског огранка Геофизичке службе Руске академије наука, осетан накнадни потрес након сеизмичког догађаја од 30. јула забиљежен је у Тихом океану поподне 8. децембра - навела је служба, преноси агенција РИА Новости.
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору у Тихом океану, на дубини од 15 километара, на удаљености од 211 километар југоисточно од градског округа Петропавловск-Камчатски.
Није издато упозорење на опасност од цунамија, али је забиљежена мања материјална штета.
Оштећена је зграда Централне окружне болнице Сјеверо-Курилска у Сахалинској области, гдје је пукла цијев за гријање.
Земљотрес који је погодио регион 30. јула био је један од најјачих од 1900. године, са магнитудом од 8,8 степени Рихтерове скале, подсјећа РИА и додаје да, од тада, научници свакодневно биљеже накнадне потресе.
