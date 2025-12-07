Logo
Узбуна у Холандији: Полетјели борбени авиони

Извор:

Б92

07.12.2025

21:18

Коментари:

1
Холандски Ф-35
Фото: Screenshot / YouTube

Холандски борбени авиони Ф-35 полетјели су данас по узбуни због неидентификованог дрона у холандском ваздушном простору.

Министарство одбране саопштило је да летјелица није представљала непосредну пријетњу и да је напустила простор прије него што су авиони интервенисали.

Како је саопштило Министарство одбране Холандије, поријекло дрона за сада није познато, а како преноси холандски јавни сервис НОС, летјелица се није јавила контроли летења путем радио-везе нити је имала укључен транспондер.

Холандско Министарство одбране је саопштило и да цивилни авиосаобраћај није био угрожен нити је дошло до ометања летова.

Ангажовање авиона Ф-35 извршено је у оквиру процедуре брзе реакције, која се примјењује када неидентификовани објекат уђе у ваздушни простор без претходне најаве.

Холандски авиони у поменутом режиму дежурају 24 часа дневно и могу да полете у року од неколико минута.

Холандија и Белгија наизмјенично обезбјеђују надзор ваздушног простора Бенелукса, а од новембра је дужност поново преузела Холандија. Током протеклих мјесеци забиљежено је више дојава о дроновима.

Тагови:

Холандија

авион

dron

Коментари (1)
