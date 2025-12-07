Узбуна у Холандији: Полетјели борбени авиони

Извор:
Б92
07.12.2025
21:18
Коментари:1
Холандски борбени авиони Ф-35 полетјели су данас по узбуни због неидентификованог дрона у холандском ваздушном простору.
Министарство одбране саопштило је да летјелица није представљала непосредну пријетњу и да је напустила простор прије него што су авиони интервенисали.
Како је саопштило Министарство одбране Холандије, поријекло дрона за сада није познато, а како преноси холандски јавни сервис НОС, летјелица се није јавила контроли летења путем радио-везе нити је имала укључен транспондер.
Холандско Министарство одбране је саопштило и да цивилни авиосаобраћај није био угрожен нити је дошло до ометања летова.
Ангажовање авиона Ф-35 извршено је у оквиру процедуре брзе реакције, која се примјењује када неидентификовани објекат уђе у ваздушни простор без претходне најаве.
Холандски авиони у поменутом режиму дежурају 24 часа дневно и могу да полете у року од неколико минута.
Холандија и Белгија наизмјенично обезбјеђују надзор ваздушног простора Бенелукса, а од новембра је дужност поново преузела Холандија. Током протеклих мјесеци забиљежено је више дојава о дроновима.
