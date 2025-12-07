Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Извор:
Телеграф
07.12.2025
20:28
Фудбалери Војводине изненадили су Црвену звезду на Маракани и успјели да забиљеже минималну побједу голом Његоша Петровића у 54. минуту сусрета.
Тако су Новосађани дошли до другог тријумфа у само мјесец дана над црвено-бијелима из Београда.
Причао је Владан Милојевић послије утакмице о кадровским проблемима и истакао да је остао без играча.
Видно је било да Немање Радоњића није било у протоколу, а он је послије у изјави за медије открио да крилног фудбалера вјероватно нећемо видјети до краја сезоне на терену.
Турбулентан је период за Радоњића у посљедњих неколико дана, прво је био суспендован због недисциплине, па је потом враћен у тим.
Сада, према ријечима Владана Милојевића, неће играти до завршетка актуелне сезоне.
"Нећемо га видјети, ја мислим до краја првенства", рекао је Милојевић кратко, преноси "Телеграф".
