Logo
Large banner

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Извор:

Телеграф

07.12.2025

20:28

Коментари:

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Фудбалери Војводине изненадили су Црвену звезду на Маракани и успјели да забиљеже минималну побједу голом Његоша Петровића у 54. минуту сусрета.

Тако су Новосађани дошли до другог тријумфа у само мјесец дана над црвено-бијелима из Београда.

pit bul

Свијет

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

Причао је Владан Милојевић послије утакмице о кадровским проблемима и истакао да је остао без играча.

Видно је било да Немање Радоњића није било у протоколу, а он је послије у изјави за медије открио да крилног фудбалера вјероватно нећемо видјети до краја сезоне на терену.

Турбулентан је период за Радоњића у посљедњих неколико дана, прво је био суспендован због недисциплине, па је потом враћен у тим.

zatvor

Хроника

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

Сада, према ријечима Владана Милојевића, неће играти до завршетка актуелне сезоне.

"Нећемо га видјети, ја мислим до краја првенства", рекао је Милојевић кратко, преноси "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

Vladan Milojević

Nemanja Radonjić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Хроника

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

54 мин

0
Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

Сцена

Десингерица ''изуо из ципела'' Зорицу Брунцлик

1 ч

0
Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

Кошарка

Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

1 ч

0
Продавнице уводе нову услугу: За ове ствари дају новац купцима

Свијет

Продавнице уводе нову услугу: За ове ствари дају новац купцима

1 ч

0

Више из рубрике

Борац - Посушје

Фудбал

Борац новом побједом додатно побјегао Зрињском

1 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

23 ч

0
Доналд Трамп на жријебу за Мундијал

Фудбал

Трамп заплесао током жријеба за Мундијал: Снимак постао хит

1 д

0
Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

Фудбал

Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner