Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

05.12.2025
20:20
Коментари:1
Вечерас је у Кенеди центру у Вашингтону одржан жријеб за Свјетско првенство у фудбалу које ће се играти 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.
Досад су пласман на први Мундијал са 48 учесника обезбиједиле 42 репрезентације. Преосталих шест учесника биће познато у марту наредне године, када су на програму мечеви европског и интерконтиненталног баража.
Пред данашњи жријеб у Вашингтону учесници Мундијала су, традиционално, на основу пласмана на Фифиној ранг-листи били разврстани у четири шешира.
Изузетак су три домаћина (САД, Канада и Мексико) која су добила мјеста у првом шеширу са најквалитетнијим националним тимовима. Ради распореда одигравања утакмица, њима су дириговано додијељене и позиције у унапред одређеним групама - А1 за Мексико, Б1 за Канаду и Д1 за САД.
Репрезентације које ће се кроз европски и интерконтинентални бараж накнадно пласирати на Свјетско првенство попуниће мјеста у групама као припаднице четвртог шешира, без обзира на то како се котирају на ФИФА ранг-листи.
Групе су, као и увијек, бити формиране насумичним одабиром по једног тима из сваког од четири шешира. У истој групи не могу се наћи двије репрезентације из исте конфедерације, а изузетак од тог правила су само чланице УЕФА, односно европске селекције.
Србија неће играти на наредном Свјетском првенству. БиХ ће, уколико се пласира на Мундијал кроз бараж, играти у групи Б са Канадом, Швајцарском и Катаром. Хрватска је извукла Енглеску, Панаму и Гану.
Кошарка
Баскет куп: Зенит тројком у посљедњим тренуцима славио у Лакташима
Жријебу су присуствовали Доналд Трамп, амерички предсједник, Марк Карни, премијер Канаде и Клаудија Шејнбаум, предсједница Мексика.
Куглице у Кенеди центру у Вашингтону извлачили су Вејн Грецки, Ерон Џаџ, Шекил О'Нил и Том Брејди.
Група А: Мексико, Јужна Кореја, Јужноафричка Република, побједник баража Данска-Сјеверна Македонија/Чешка-Ирска
Група Б: Канада, Швајцарска, Катар, побједник баража БиХ-Велс/Италија-Сјеверна - Ирска
Група Ц: Бразил, Мароко, Шкотска, Хаити
Група Д: САД, Аустралија, Парагвај, побједник баража Турска-Румунија/Словачка-самопроглашено Косово
Група Е: Њемачка, Еквадор, Обала Слоноваче, Курасао
Група Ф: Низоземска, Јапан, Тунис, побједник баража Украјина-Шведска/Пољска-Албанија
Група Г: Белгија, Иран, Египат, Нови Зеланд
Група Х: Шпанија, Уругвај, Саудијска Арабија, Зеленорства острва
Група И: Француска, Сенегал, Норвешка, побједник баража Ирак/Боливија/Суринам
Група Ј: Аргентина, Аустрија, Алжир, Јордан
Група К: Португал, Колумбија, Узбекистан, Конго/Јамајка/Нова Каледонија
Група Л: Енглеска, Хрватска, Панама, Гана
Највећа планетарна фудбалска смотра на програму је од 11. јуна до 19. јула 2026. године. Статус домаћина имаће 16 градова из три споменуте сјеверноамеричке државе.
Након групне фазе, тимови који буду успјели да се пласирају наставиће такмичење у нокаут фази, која почиње са 32 екипе.
Током нокаут рунде слиједе осмина финала, четвртфинале, полуфинале и на крају финале турнира.
Свјетско првенство ће се играти од 11. јуна до 19. јула 2026. године.
