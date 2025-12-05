Вицо Зељковић на жријебу за Свјетско првенство

Извор:
05.12.2025
Фудбалска планета с нестрпљењем дочекује жријеб за Свјетско првенство који почиње данас у 18.00 часова у Вашингтону.
На жријебу ће да присутна и делегација Фудбалског савеза БиХ коју предводи предсједник Вицо Зељковић.
“Уочи вечерашњег жријеба за Свјетско првенство у ЏФК центру у Вашингтону уприличен је званични пријем за представнике националних савеза.
У изузетно пријатној атмосфери, испуњеној фудбалским духом, било је прилике за сусрете са бројним колегама и партнерима из међународне фудбалске заједнице као и за конструктивне разговоре и дружење.
Захвалност упућујем Тому Кингу, некадашњем генералном секретару Фудбалског савеза САД-а, а данас директору репрезентације Сједињених Америчких Држав на изванредном гостопримству и подршци.
Вечерашњи жријеб биће уједно и свечани увод у Мундијал који нас очеује наредне године - велики фудбалски спектакл ка којем са поносом корачамо.” навео је Зељковић путем профила на друштвеној мрежи Инстаграм.
Свјетско првенство у фудбалу биће одржано од 11. јуна до 19. јула наредне године у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади.
