Вицо Зељковић на жријебу за Свјетско првенство

Извор:

АТВ

05.12.2025

11:05

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалска планета с нестрпљењем дочекује жријеб за Свјетско првенство који почиње данас у 18.00 часова у Вашингтону.

На жријебу ће да присутна и делегација Фудбалског савеза БиХ коју предводи предсједник Вицо Зељковић.

“Уочи вечерашњег жријеба за Свјетско првенство у ЏФК центру у Вашингтону уприличен је званични пријем за представнике националних савеза.

У изузетно пријатној атмосфери, испуњеној фудбалским духом, било је прилике за сусрете са бројним колегама и партнерима из међународне фудбалске заједнице као и за конструктивне разговоре и дружење.

Захвалност упућујем Тому Кингу, некадашњем генералном секретару Фудбалског савеза САД-а, а данас директору репрезентације Сједињених Америчких Држав на изванредном гостопримству и подршци.

илу-новац-29112025

Друштво

У децембру ће бити исплаћене двије пензије

Вечерашњи жријеб биће уједно и свечани увод у Мундијал који нас очеује наредне године - велики фудбалски спектакл ка којем са поносом корачамо.” навео је Зељковић путем профила на друштвеној мрежи Инстаграм.

Свјетско првенство у фудбалу биће одржано од 11. јуна до 19. јула наредне године у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади.

Vico Zeljković

fudbal

Mundijal

Вашингтон

