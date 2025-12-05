Logo
У децембру ће бити исплаћене двије пензије

Извор:

АТВ

05.12.2025

10:56

Фото: АТВ

У Републици Српској у понедјељак, 8. децембра, биће исплаћене пензије за новембар у укупном износу 168 милиона КМ.

Крајем мјесеца биће исплаћена и децембарска пензија, како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

Пензионери

Друштво

Ево када почиње исплата пензија у Српској

Влада Републике Српске ће почетком 2026. године пратећи макроекономска кретања, у складу са опредјељењем да подржи најстарију популацију становништва, извршити редовно усклађивање пензија, те донијети одлуку о усклађивању пензија.

Редовно усклађивање пензија је извршено и почетком ове године, а затим је одлуком Владе Српске августовска пензија додатно увећана, а на годишњем нивоу је за исплату потребно око двије милијарде КМ.

Од примјене Закона о пензијско-инвалидском осигурању из 2012. године пензије су у Републици Српској кроз 23 усклађивања, од чега је 14 ванредних и девет редовних, увећане за 50 одсто.

Пензионери

Исплата пензија

