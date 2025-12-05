Ево када почиње исплата пензија у Српској

Извор:
АТВ
05.12.2025
10:25
Коментари:1
Пензије у Републици Српској ће бити исплаћене у понедјељак, саопштено је из Министарства финансија.
"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће у понедјељак, 08.12.2025. године, у Републици Српској бити исплаћене пензије за новембар у укупном износу 168.000.000 КМ. Крајем мјесеца биће исплаћена и децембарска пензија, како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања.
Влада Републике Српске ће почетком 2026. године пратећи макроекономска кретања, у складу са опредјељењем да подржи најстарију популацију становништва, извршити редовно усклађивање пензија, те донијети одлуку о усклађивању пензија", наводе из Министарства.
Редовно усклађивање пензија је извршено и почетком ове године, а затим је одлуком Владе Републике Српске августовска пензија додатно увећана, а на годишњем нивоу је за исплату потребно око двије милијарде КМ.
Од примјене Закона о пензијско-инвалидском осигурању из 2012. године пензије су у Републици Српској кроз 23 усклађивања, од чега је 14 ванредних и девет редовних, увећане за 50 одсто.
Укупан број корисника Фонда Пензијско инвалидског осигурања је 294.000, а просјечна пензија за пуни стаж осигурања износи 981 КМ или 63,01% просјечне плате у Републици Српској.
Према подацима Фонда ПИО, старосне пензије у структури исплаћених чине 64,23%, породичне 23,83%, а инвалидске 11,89%, док су остала права 0,05% укупно исплаћених пензија.
