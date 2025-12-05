Logo
Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

05.12.2025

10:22

Иако су запослени у новембру примили плату од управе, њихова примања су осигурана преко стечајног фонда до краја фебруара.

Више од 30 година, ланац трговина Groschen-Markt био је познат по разноврсној роби по ниским цијенама. Међутим, пад промета био је толико драстичан да су поједине продавнице већ затворене, а сада се цијела фирма суочава са потпуном неликвидношћу.

Популарном ланцу, који има 47 продавница у њемачким покрајинама Саска, Саска-Анхалт, Бранденбург и Тирингија, сада пријети потпуно гашење. Како преноси њемачки Билд, фирма DEC Handelgesellschaft, која управља ланцем, у уторак је морала да поднесе захтјев за стечај.

''Тренутно сам са тимом на терену и радим на стицању увида у комплетну економску и правну ситуацију фирме'', изјавио је за Билд стечајни управник Олаф Спиекерманн.

Иако је ланац био фокусиран на структурно слабија подручја, нашао се под све већим притиском међународних дисконтера попут Аction-a, Тедија и ланца КОДи, који се такође суочава са проблемима. Посебан ударац задали су му онлајн гигант из Кине који нуди робу по изузетно ниским цијенама.

Фирма запошљава више од 200 радника. Иако су у новембру примили плату од управе, њихова примања су сада заштићена кроз стечајни фонд до краја фебруара.

(Билд)

