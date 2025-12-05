Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

05.12.2025
10:22
Иако су запослени у новембру примили плату од управе, њихова примања су осигурана преко стечајног фонда до краја фебруара.
Више од 30 година, ланац трговина Groschen-Markt био је познат по разноврсној роби по ниским цијенама. Међутим, пад промета био је толико драстичан да су поједине продавнице већ затворене, а сада се цијела фирма суочава са потпуном неликвидношћу.
Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке
Популарном ланцу, који има 47 продавница у њемачким покрајинама Саска, Саска-Анхалт, Бранденбург и Тирингија, сада пријети потпуно гашење. Како преноси њемачки Билд, фирма DEC Handelgesellschaft, која управља ланцем, у уторак је морала да поднесе захтјев за стечај.
''Тренутно сам са тимом на терену и радим на стицању увида у комплетну економску и правну ситуацију фирме'', изјавио је за Билд стечајни управник Олаф Спиекерманн.
Иако је ланац био фокусиран на структурно слабија подручја, нашао се под све већим притиском међународних дисконтера попут Аction-a, Тедија и ланца КОДи, који се такође суочава са проблемима. Посебан ударац задали су му онлајн гигант из Кине који нуди робу по изузетно ниским цијенама.
Познати трговачки ланац одјеће и обуће из региона пред банкротом
Фирма запошљава више од 200 радника. Иако су у новембру примили плату од управе, њихова примања су сада заштићена кроз стечајни фонд до краја фебруара.
(Билд)
