Нова трагедија у Српској: Након тешког удеса возач преминуо на УКЦ-у

Извор:

АТВ

05.12.2025

11:10

Нова трагедија у Српској: Након тешког удеса возач преминуо на УКЦ-у

Тешка саобраћајна незгода догодила се јуче у Петрову, а особа која је повријеђена у удесу преминула је на УКЦ-у Републике Српске, саопштено је из полиције.

На магистралном путу у Добоју, 04.12.2025. године, око 19,05 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило марке „Volkswagen” којим је управљало лице иницијала С.П. са подручја општине Петрово и теретно возило марке „Mercedes” којим је управљало лице иницијала М.Г. из Кисељака, ФБиХ.

У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобило је лице иницијала С.П. које је дана 05.12.2025. године од задобијених повреда преминуло у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци", наводе из ПУ Добој.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

