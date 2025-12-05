Нова трагедија у Српској: Након тешког удеса возач преминуо на УКЦ-у

Извор:
Тешка саобраћајна незгода догодила се јуче у Петрову, а особа која је повријеђена у удесу преминула је на УКЦ-у Републике Српске, саопштено је из полиције.
На магистралном путу у Добоју, 04.12.2025. године, око 19,05 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило марке „Volkswagen” којим је управљало лице иницијала С.П. са подручја општине Петрово и теретно возило марке „Mercedes” којим је управљало лице иницијала М.Г. из Кисељака, ФБиХ.
У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобило је лице иницијала С.П. које је дана 05.12.2025. године од задобијених повреда преминуло у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци", наводе из ПУ Добој.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
