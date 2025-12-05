Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

Извор:
АТВ
05.12.2025
10:42
Коментари:0
Тешка саобраћајна незгода догодила се јуче у Бронзаном Мајдану, гдје је возило, из још непознатих разлога слетјело с пута.
На мјесту несреће су интервенисали бањалучки ватрогасци.
"Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука јуче, 4. децембра, интервенисали су у Бронзаном Мајдану гдје је возило слетјело с пута. Незгода се догодила јуче у 8.37 часова", наводе из Ватрогасно-спасилачке бригаде.
За сада нема информација о повријеђенима.
