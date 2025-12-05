Logo
Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

Извор:

АТВ

05.12.2025

10:42

Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Тешка саобраћајна незгода догодила се јуче у Бронзаном Мајдану, гдје је возило, из још непознатих разлога слетјело с пута.

На мјесту несреће су интервенисали бањалучки ватрогасци.

"Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука јуче, 4. децембра, интервенисали су у Бронзаном Мајдану гдје је возило слетјело с пута. Незгода се догодила јуче у 8.37 часова", наводе из Ватрогасно-спасилачке бригаде.

За сада нема информација о повријеђенима.

