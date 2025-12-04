Ауто потпуно здробљен: Ужасна несрећа на мосту у Бањалуци

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
23:25
Коментари:0
Веома тешка несрећа догодила се у четвртак касно навече у бањалучком насељу Чесма.
До несреће је дошло на мосту на насипу у близини Инцела, а учествовао је један аутомобил.
Према незваничним информацијама, екипа Хитне помоћи превезла је повријеђене у болницу.
Силини удара најбоље свједоче језиви призори са мјеста несреће. Аутомобил који је учествовао у удесу потпуно је здробљен.
Потпуно је уништена и ограда на дијелу моста гдје се несрећа десила.
Како јавља репортер АТВ-а са мјеста догађаја, возило се кретало из правца Чесме према Инцелу када је возач изгубио контролу и закуцао се у ограду моста.
Колико је особа тачно повријеђено, као ни степен повреда, за сада нису познати.
