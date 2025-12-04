Logo
Large banner

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Извор:

АТВ

04.12.2025

22:25

Коментари:

0
Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера
Фото: АТВ

Комисија за одлучивање о сукобу интереса Брчко дистрикта БиХ током 2025. године новчано је казнила девет носилаца јавних функција због пропуста или непоштовања законских прописа приликом пријављивања своје имовине по ступању на дужност.

Предсједница Комисије Адмира Мујић рекла је да су од 237 провјера имовинских картона код носилаца јавних функција и њихових сродника уочене одређене неправилности, те да су оне благовремено исправљене, осим у случајевима гдје су лица кажњена.

hitna pomoc

Хроника

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Такође, запримљено је 14 анонимних пријава, а тренутно се врши њихова анализа и обрада основаности пред евентуално процесуирање.

"Носиоце јавних функција смо казнили новчаним износом од минимално десет одсто од плате или примања, до највећег који је износио 2.500 КМ, за пропусте по разним основама приликом подношења извјештаја о имовинском стању", истакла је Мујић, преноси "е Брчко".

Подијели:

Тагови:

Казна

Брчко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Свијет

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

35 мин

0
Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

Хроника

Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

43 мин

0
Игокеа - Зенит

Кошарка

Зенит славио у Лакташима

46 мин

0
Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Љубав и секс

Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

47 мин

0

Више из рубрике

Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

Градови и општине

Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

5 ч

0
УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

Градови и општине

УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

5 ч

0
Вукота Говедарица, начелник општине Гацко

Градови и општине

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

9 ч

0
Пукла скупштинска већина у Гацку

Градови и општине

Пукла скупштинска већина у Гацку

10 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

48

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

22

39

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

22

36

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

22

25

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

22

17

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner