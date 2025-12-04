Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Извор:
АТВ
04.12.2025
22:25
Коментари:0
Комисија за одлучивање о сукобу интереса Брчко дистрикта БиХ током 2025. године новчано је казнила девет носилаца јавних функција због пропуста или непоштовања законских прописа приликом пријављивања своје имовине по ступању на дужност.
Предсједница Комисије Адмира Мујић рекла је да су од 237 провјера имовинских картона код носилаца јавних функција и њихових сродника уочене одређене неправилности, те да су оне благовремено исправљене, осим у случајевима гдје су лица кажњена.
Такође, запримљено је 14 анонимних пријава, а тренутно се врши њихова анализа и обрада основаности пред евентуално процесуирање.
"Носиоце јавних функција смо казнили новчаним износом од минимално десет одсто од плате или примања, до највећег који је износио 2.500 КМ, за пропусте по разним основама приликом подношења извјештаја о имовинском стању", истакла је Мујић, преноси "е Брчко".
