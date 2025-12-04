Logo
Зенит славио у Лакташима

Аутор:

Никола Лучић

04.12.2025

22:06

Игокеа - Зенит
Фото: АТВ

Тројком Трента Фрејжера у посљедњим секундама кошаркаши Зенита побиједили су Игокеу резултатом 83:80 у другом колу Винлајн Баскет купа.

У сјајној атмосфери пуне дворане у Лакташима Игоси су пружили одличан отпор фаворизованом противнику, који циља све трофеје ове сезоне.

Права резултатска клацкалица виђена је током меча, а Зенит је дошао до побједе поенима бившег играча ФМП-а којег је са клупе својевремено предводио управо тренер КК Игокеа Ненад Стефановић.

“Честитам момцима на доброј утакмици, имали смо сјајну седмицу тренинга иза себе и ово је била одлична реакција екипе након нешто лошијих резултата. Сигурно да је ово путоказ који треба да слиједимо у наставку сезоне и надам се да ћемо ускоро да се вратимо на побједнички колосјек”, изјавио је Стефановић.

Задовољан побједом био је тренер кошаркаша Зенита Александер Секулић.

“Били смо на потребном нивоу током највећег дијела утакмице. Честитке Игокеи на сјајном мечу, показали су да су одлична екипа. Била је сјајна атмосфера вечерас и остварили смо важан тријумф”, изјавио је Секулић.

Након двије рунде у Винлајн Баскет купу Игоси имају два пораза, док је Зенит на максималном учинку.

