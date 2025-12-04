Logo
Спектакл у Лакташима: Сјајна атмосфера на утакмици Игокеа - Зенит

Аутор:

Иван Драгичевић

04.12.2025

19:11

Коментари:

1
Игокеа - Зенит
Фото: АТВ

Утакмици Winline купа у Лакташима, између Игокее и Зенита, претходио је прави спектакл као увод у меч, а заставе Русије, Републике Српске и Србије вијориле су са на трибинама дворане која је за овај меч испуњена готово до посљедњег мјеста.

Продукција која прати ово такмичење умногоме се разликује од онога на што су навикли љубитељи кошарке на нашим просторима, а мисија Winline купа поред такмичарског аспекта, јесте и забава, нешто налик НБА лиги.

Зенит ове године има сјајан тим, са тренером Александром Секулићем на клупи, а Ненадом Димитријевићем на позицији плејмејкера и ово је највећи тест за Игокеу до сада у сезони.

КК Игокеа

Лакташи

Zenit

Коментари (1)
