Logo
Large banner

Шокантан отказ у НБА: Легендарног плеја "послали кући"

Извор:

Агенције

03.12.2025

10:03

Коментари:

0
Шокантан отказ у НБА: Легендарног плеја "послали кући"
Фото: Tanjug / AP / Jae C. Hong

Лос Анђелес Клиперси потврдили су званично да се тим растао са Крисом Полом.

Пол је на Инстаграму објавио "причу" у којем каже: "Управо сам сазнао да ме шаљу кући".

"Растајемо се са Крисом и он више неће бити са тимом. Крис је легендарни члан Клиперса. Желим једну ствар да разјасним: нико не криви Криса за наше лоше резултате", рекао је Лоренс Франк, предсједник кошаркашких операција Клиперса.

Још увијек није јасно шта је довело до ове одлуке Клиперса, који су сезону започели са разочаравајућим скором 5-16.

Пол је потписао једногодишњи уговор са Клиперсима вриједан 3,6 милиона долара, најављујући крај каријере кад се сезона заврши.

Ове сезоне, Пол је просјечно играо око 14 минута и биљежио 2,9 поена, 1,8 скокова и 3,3 асистенције на 16 утакмица.

Током своје 21-годишње каријере, Пол је имао просјек од 16,8 поена, 4,4 скока и 9,2 асистенцију на 1.370 утакмица.

Подијели:

Тагови:

НБА

Kris Pol

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Кошарка

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

1 д

0
Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

Кошарка

Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

3 ч

0
Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

Кошарка

Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

1 д

0
Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао

Кошарка

Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао

3 д

0

Више из рубрике

Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

Кошарка

Никола Јокић проглашен за МВП мјесеца Западне конференције

3 ч

0
Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

Кошарка

Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

15 ч

0
''Турнир пријатељства'': Република Српска угостила Србију и Русију

Кошарка

''Турнир пријатељства'': Република Српска угостила Србију и Русију

15 ч

0
Лопта на терену

Кошарка

Душан Милетић МВП АБА лиге за новембар

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

12

02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

11

45

Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

11

43

Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

11

23

Огласио се Кремљ: То није тачно!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner