Шокантан отказ у НБА: Легендарног плеја "послали кући"

Лос Анђелес Клиперси потврдили су званично да се тим растао са Крисом Полом.
Пол је на Инстаграму објавио "причу" у којем каже: "Управо сам сазнао да ме шаљу кући".
"Растајемо се са Крисом и он више неће бити са тимом. Крис је легендарни члан Клиперса. Желим једну ствар да разјасним: нико не криви Криса за наше лоше резултате", рекао је Лоренс Франк, предсједник кошаркашких операција Клиперса.
Још увијек није јасно шта је довело до ове одлуке Клиперса, који су сезону започели са разочаравајућим скором 5-16.
Пол је потписао једногодишњи уговор са Клиперсима вриједан 3,6 милиона долара, најављујући крај каријере кад се сезона заврши.
Ове сезоне, Пол је просјечно играо око 14 минута и биљежио 2,9 поена, 1,8 скокова и 3,3 асистенције на 16 утакмица.
Током своје 21-годишње каријере, Пол је имао просјек од 16,8 поена, 4,4 скока и 9,2 асистенцију на 1.370 утакмица.
