Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

АТВ

АТВ

02.12.2025

21:08

Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

Свијет је чекао и дочекао обраћање трофејног стручњака Жељка Обрадовића, који је напустио клупу Партизана.

Сапуница је завршена, а српски стручњак је коначно разјаснио неке ствари око свог одласка.

У обраћању Жељко је до изнио разлоге свог одласка, као и дешавања у клубу која су довела до његове оставке и напуштања клупе београдског клуба.

смаглер

Хроника

Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској

"Прошлу среду сам се одлучио на изузетно тежак корак, да преузмем одговорност за све оно што се лоше догодило у овој сезони и наравно да сам остао при својој одлуци. Добио сам небројено позива и порука од свих вас којима је Партизан у срцу, као и мени. Разлог што се обраћам данас је тај што сте ви тражили то од мене. Одлука коју сам донео је веома тешка", започео је Обрадовић.

Додао је да стоји иза свега што пише у саопштењу.

"Моје обраћање у среду када сам одлучио да узмем одговорност за све што се дешава било такво, саопштење које је било веома кратко, све што сам рекао у том саопштењу стојим и даље иза тога. Оно што се десило после тога је нешто што нисам волео да се догоди", рекао је Обрадовић.

Изнио је детаље разлаза.

Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац открила детаље из приватног живота: ''Доста ми је свега''

"У уторак увече после тешке утакмице за мене, рекао сам стручном штабу да доносим одлуку за коју сам био сигуран да је добра за клуб и екипу. Ту одлуку сам следећег јутра саопштио председнику клуба и он је разумео моје разлоге. Разговор је био веома коректан. Рекао је да ме је видео на утакмици и да је схватио да је то једино што могу да урадим. Договорили смо се да се ја обратим јавности, а не клуб, али информације круже и тешко их је контролисати. Када сам схватио то, обратио сам се исти дан. Звао сам портпарола клуба, он је назвао председника и да донесемо одлуку да ли је то то. Једино је председник клуба тражио да додам у том писму да је то неопозива оставка и да ће њему бити лакше да са тиме изађе пред навијаче и ја сам се са тим сложио".

