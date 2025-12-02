Logo
Large banner

"Жељко Обрадовић ће се обратити јавности?"

Извор:

Агенције

02.12.2025

09:42

Коментари:

0
"Жељко Обрадовић ће се обратити јавности?"

Некадашњи кошаркаш Партизана Слађан Стојковић изјавио је да има поуздане информације да ће се Жељко Обрадовић данас обратити јавности.

У суботу поподне појавила се коначна информација у виду званичног саопштења КК Партизан да је Жељко Обрадовић одбио да остане на клупи црно-бијелих, послије неопозиве оставке коју је поднио прошле сриједе послије пораза од Панатинаикоса у Евролиги.

Слађан Стојковић, бивши кошаркаш Партизана, био је гост емисије „Супер индиректно код Попа и Милана“, гдје је поручио да сматра да Жељков одлазак још није коначан.

„Ја мислим да то још није дефинитивно. То је добро за све нас који навијамо за Партизан. Расплет ће тек да услиједи, то су информације које ја имам и очекујемо сутрашњи дан (уторак), да се Жељко, вјероватно, обрати“, изјавио је Стојковић на гостовању код „Попа и Милана“ у емисији „Супер индиректно“.

Услиједило је питање једног од водитеља, Милана Калинића, да ли су и у којој мјери те информације поуздане:

„Па, поуздане су (смијех). Поуздане су, не могу да причам. Мислим да ће се у уторак знати доста тога и да ће бити ријешено““, одговорио је Стојковић.

Навијачи Партизана тражили су од Жељка Обрадовића да се огласи и да изнесе у јавност праве разлоге за такву одлуку, коју они већ данима одбијају да прихвате.

Подсјетимо, у суботу у поподневним сатима разбијена су два стакла на „Малој арени“ гдје је екипа требало да одржи први тренинг без Обрадовића.

Тада се више стотина навијача окупило испред „Београдске арене“ у жељи да добије више информација од људи из клуба.

Пред њих је изашао капитен Вања Маринковић, који је испред свих играча поручио да ни они не знају шта се заиста дешава, али да ће дати све од себе и тијело и крв за Партизан, тамо гдје је најважније – на терену.

Остаје да се види да ли Слађан Стојковић заиста има поуздане информације да ће се Обрадовић огласити током уторка.

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

Кошарка

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

1 д

0
Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

Кошарка

Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

1 д

0
Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

Кошарка

Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

2 д

0
Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

Кошарка

Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

2 д

0

Више из рубрике

Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

Кошарка

Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

7 ч

0
Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

Кошарка

Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

17 ч

0
Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Кошарка

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

1 д

0
Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

Кошарка

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner