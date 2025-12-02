"Жељко Обрадовић ће се обратити јавности?"

Извор:
02.12.2025
Некадашњи кошаркаш Партизана Слађан Стојковић изјавио је да има поуздане информације да ће се Жељко Обрадовић данас обратити јавности.
У суботу поподне појавила се коначна информација у виду званичног саопштења КК Партизан да је Жељко Обрадовић одбио да остане на клупи црно-бијелих, послије неопозиве оставке коју је поднио прошле сриједе послије пораза од Панатинаикоса у Евролиги.
Слађан Стојковић, бивши кошаркаш Партизана, био је гост емисије „Супер индиректно код Попа и Милана“, гдје је поручио да сматра да Жељков одлазак још није коначан.
„Ја мислим да то још није дефинитивно. То је добро за све нас који навијамо за Партизан. Расплет ће тек да услиједи, то су информације које ја имам и очекујемо сутрашњи дан (уторак), да се Жељко, вјероватно, обрати“, изјавио је Стојковић на гостовању код „Попа и Милана“ у емисији „Супер индиректно“.
Услиједило је питање једног од водитеља, Милана Калинића, да ли су и у којој мјери те информације поуздане:
„Па, поуздане су (смијех). Поуздане су, не могу да причам. Мислим да ће се у уторак знати доста тога и да ће бити ријешено““, одговорио је Стојковић.
Навијачи Партизана тражили су од Жељка Обрадовића да се огласи и да изнесе у јавност праве разлоге за такву одлуку, коју они већ данима одбијају да прихвате.
Подсјетимо, у суботу у поподневним сатима разбијена су два стакла на „Малој арени“ гдје је екипа требало да одржи први тренинг без Обрадовића.
Тада се више стотина навијача окупило испред „Београдске арене“ у жељи да добије више информација од људи из клуба.
Пред њих је изашао капитен Вања Маринковић, који је испред свих играча поручио да ни они не знају шта се заиста дешава, али да ће дати све од себе и тијело и крв за Партизан, тамо гдје је најважније – на терену.
Остаје да се види да ли Слађан Стојковић заиста има поуздане информације да ће се Обрадовић огласити током уторка.
