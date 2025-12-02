Logo
Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

02.12.2025

08:10

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Abbie Parr

Кошаркаши Денвер Нагетса поражени су на домаћем терену од Далас Маверикса 131:121 у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге. Никола Јокић уписао је нови трипл-дабл, 11. од старта сезоне.

Упркос повреди коју вуче са собом већ неко вријеме, Јокић је далеко био најсјајнија тачка Денвера у поразу од једног од офанзивно најлошијих тимова у лиги.

Српски центар поново није добио подршку саиграча у петорци и са клупе, а тешко и да хоће док се не врате Браун и Гордон.

Никола је одлично ушао у меч и већ у првој четвртини био је скок далеко од трипл-дабла - имао је 15 поена, девет скокова и шест асистенција.

Предвођен оваквом партијом и Денвер је тада имао двоцифрену предност против гостију. У једном тренутку било је 38:23 у "Бол арени".

И друга четвртина почела је добро по Нагетсе иако је Валанчјунас тада мијењао Јокића. Домаћин је у транзицији долазио до поена којима је одржавао предност, али је онда услиједио несхватљив пад из игре.

Примјетио је Аделман пет минута до краја периода да његова екипа губи замах, вратио је на паркет српског центра, али ништа није могло да спријечи суноврат Денвера.

Гости су предвођени са неколико добрих потеза Флега и Немхарда направили серију 22:5 која их је вратила у меч и донијела им вођство на полувремену 69:68.

Успио је Денвер да узврати у трећој дионици која се углавном играла у серијама па су мало у предности били једни, мало други, али је читав тим стао кад је било најпотребније.

При резултату 112:112 услиједила је још једна серија гостију. Далас је сада предвођен Дејвисом у наредних шест минута направио низ 17:5 којим је дошао до плус 12 и побједе.

Јокић је до свог 11. трипл-дабла у сезони дошао на половини треће четвртине, а меч је завршио са 29 поена, 20 скокова и 13 асистенција.

Добру партију пружио је Пејтон Џонс који је убацио 28 поена уз пет скокова, док је изнад очекивања био и Пејтон Вотсон са 15 поена и пет ухваћених лопти.

На другој страни, искусни Ентони Дејвис предводио је Далас са 32 поена, 13 скокова и четири асистенције. Млади Купер Флег наставио је са добрим партијама - 24 поена и осам скокова, али је кључни човјек био поменути Ендрју Немхард, који је меч завршио са 28 поена и 10 асистенција, преноси РТРС.

Резултати НБА мечева:

Детроит - Атланта 99:98

Индијана Пејсерс - Кливленд Кавалирс 119:135

Вашингтон Визардс - Милвоки Бакс 129:126

Бруклин Нетс - Шарлот Хорнетс 116:103

Мајами Хит - Лос Анђелес Клиперс 140:123

Орландо Меџик - Чикаго Булс 125:120

Денвер Нагетс - Далас Маверик 121:131

Јута Џез - Хјустон Рокетс 133:125

Лос Анђелес Лејкерс - Финикс Санс 108:125

Никола Јокић

Denver Nagetsi

Коментари (0)
