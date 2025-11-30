Logo
Јокић непогрешив из игре, Денвер није дозволио други пораз у низу

Извор:

РТС

30.11.2025

08:06

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Денвер нагетса савладали су Финикс сансе резултатом 130:112, забиљеживши своју 14. побједу од почетка сезоне.

Екипа Дејвида Аделмана успјела је да се тргне послије тијесног пораза од Сан Антонија и у другој утакмици у два дана упише вриједан тријумф.

Водио је Денвер током највећег дијела меча, а разлика је расла како се меч ближио крају, те нису имали проблема у завршници.

Финикс је започео дуел серијом 8:0, али је након тога допустио ривалу да се брзо врати и преузме контролу.

Неизвјесно је било до средине треће дионице, када су Нагетси направили огромну разлику, коју тим из Аризоне није могао да угрози.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже

Денвер је погодио и више од половине шутнутих тројки (22/38), а занимљиво је да су имали исти број покушаја и погодака за два поена.

Никола Јокић је традиционално био најефикаснији у свом тиму са 26 поена, чему је додао девет скокова и десет асистенција. Из игре је шутирао 7/7, а промашио је само једно од 11 изведених слободних бацања.

Пратио га је Џамал Мари са 24 поена, а Тим Хардавеј Џуниор је додао поен мање. Спенсер Џонс је убацио 16, а Кем Џонсон 15 поена.

Финикс је предводио Дилон Брукс са 27 поена, док је Девин Букер убацио три мање, Ројс О'Нил је додао 15, Колин Гилеспи 12 поена.

Денвер свој наредни меч игра у ноћи између понедјељка и уторка против Далас маверикса.

(ртс)

Small banner