Хаос испред Арене: Ништа од тренинга Партизана, навијачи пријете прекидањем утакмице

29.11.2025
18:18
Коментари:0
Велики број навијача Партизана окупио се испред Београдске арене, гдје је за 17 часова био заказан тренинг црно-бијелих.
Након што је клуб објавио саопштење на званичном сајту да је Жељко Обрадовић одбио да остане тренер, неколико навијача пробило је ограду коју су направили полиција и обезбјеђење.
Услиједило је разбијање неколико прозора испред такозване „Мале Арене“, у којој касније није било никога, јер је тренинг због свих дешавања и тензије прекинут.
Окупљени навијачи тражили су да да им се обрати неко из Управе или стручног штаба, тражили су и предсједника Остоју Мијаиловића.
Иако се чинило да је прича завршена одласком Жељка Обрадовића, недвосмислено се стиче утисак да то дефинитивно није случај.
“Hoćemo ugovor Željku”. 🗣️ #kkp pic.twitter.com/AFWfQJ1QFk— B92.sport (@B92sport) November 29, 2025
Навијачи су такође скандирали и сада већ бившем тренеру - "Хоћемо уговор Жељку".
"Људи, ако оде Жељко, прекидамо утакмицу против Бајерна", поручио је један од окупљених навијача испред Арене, преноси б92.
11 ч0
11 ч0
13 ч0
14 ч1
