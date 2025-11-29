Logo
Хаос испред Арене: Ништа од тренинга Партизана, навијачи пријете прекидањем утакмице

29.11.2025

18:18

Фото: screenshot / Telegraf.rs

Велики број навијача Партизана окупио се испред Београдске арене, гдје је за 17 часова био заказан тренинг црно-бијелих.

Након што је клуб објавио саопштење на званичном сајту да је Жељко Обрадовић одбио да остане тренер, неколико навијача пробило је ограду коју су направили полиција и обезбјеђење.

Услиједило је разбијање неколико прозора испред такозване „Мале Арене“, у којој касније није било никога, јер је тренинг због свих дешавања и тензије прекинут.

Окупљени навијачи тражили су да да им се обрати неко из Управе или стручног штаба, тражили су и предсједника Остоју Мијаиловића.

Иако се чинило да је прича завршена одласком Жељка Обрадовића, недвосмислено се стиче утисак да то дефинитивно није случај.

Навијачи су такође скандирали и сада већ бившем тренеру - "Хоћемо уговор Жељку".

"Људи, ако оде Жељко, прекидамо утакмицу против Бајерна", поручио је један од окупљених навијача испред Арене, преноси б92.

