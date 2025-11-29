Logo
Large banner

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

Извор:

Телеграф

29.11.2025

12:12

Коментари:

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Ни ове суботе навијачи Партизана неће добити одговор на питање: Да ли ће Жељко Обрадовић водити клуб ове сезоне.

Без обзира на најављени састанак, који су сви чекали, нешто прије 11 сати, када је требало да почне, стигла је информација о одлагању истог.

Као главни разлог наводи се спријеченост чланова Управног одбора да присуствују састанку на којем је требало да се донесе једна од најбитнијих одлука за функционисање клуба.

партизан

Кошарка

Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

Од раније је познато да је за ову суботу заказан и тренинг пред наредне мечеве, а остаје да се види ко ће се на њему појавити.

Ипак посљедња информација јесте да је да се сједница Управног одбора помера на почетак наредне недјеље.

Разлог овакве одлуке је што поједини чланови УО тренутно нису у земљи, а "актуелна ситуација тренутно захтијева најозбиљнији дијалог".

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ускоро ћемо знати и дефинитивно – остаје ли Жељко Обрадовић?

Кошарка

Ускоро ћемо знати и дефинитивно – остаје ли Жељко Обрадовић?

19 ч

0
Лук Корнет држи лопту док га чува Никола Јокић на мечу Денвера и Сан Антонио Спурса

Кошарка

Денвер доживио тежак шамар, Нагетси већ сада елиминисани!

20 ч

0
Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

Кошарка

Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

1 д

0
Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

Кошарка

Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

1 д

0

Више из рубрике

Исак Бонга већ купио авионску карту: Враћа се у Београд

Кошарка

Исак Бонга већ купио авионску карту: Враћа се у Београд

18 ч

0
Ускоро ћемо знати и дефинитивно – остаје ли Жељко Обрадовић?

Кошарка

Ускоро ћемо знати и дефинитивно – остаје ли Жељко Обрадовић?

19 ч

0
Лук Корнет држи лопту док га чува Никола Јокић на мечу Денвера и Сан Антонио Спурса

Кошарка

Денвер доживио тежак шамар, Нагетси већ сада елиминисани!

20 ч

0
Јокић и даље води у МВП трци

Кошарка

Јокић и даље води у МВП трци

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner