Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

Извор:
Телеграф
29.11.2025
12:12
Коментари:0
Ни ове суботе навијачи Партизана неће добити одговор на питање: Да ли ће Жељко Обрадовић водити клуб ове сезоне.
Без обзира на најављени састанак, који су сви чекали, нешто прије 11 сати, када је требало да почне, стигла је информација о одлагању истог.
Као главни разлог наводи се спријеченост чланова Управног одбора да присуствују састанку на којем је требало да се донесе једна од најбитнијих одлука за функционисање клуба.
Од раније је познато да је за ову суботу заказан и тренинг пред наредне мечеве, а остаје да се види ко ће се на њему појавити.
Ипак посљедња информација јесте да је да се сједница Управног одбора помера на почетак наредне недјеље.
Разлог овакве одлуке је што поједини чланови УО тренутно нису у земљи, а "актуелна ситуација тренутно захтијева најозбиљнији дијалог".
(Телеграф)
