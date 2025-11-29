Logo
Исак Бонга већ купио авионску карту: Враћа се у Београд

29.11.2025

10:56

Коментари:

0
Фото: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Кошаркаш Партизана Исак Бонга вратиће се у Београд послије побједе у првом прозору квалификација за Свјетско првенство гдје су Нијемци убједљиво славили против Израела. Сада актуелне европске и свјетске прваке чека окршај са Кипром, а МВП финала Еуробаскета добио је слободно заједно са неколико играча.

То је открио селектор "панцера" Алекс Мумбру који се коначно вратио на клупу Њемачке послије здравствених проблема. "Поново се осјећам као тренер. Срећан сам што сам опет са тимом. Било је тешко послије Евробаскета отићи директно у болницу, али сада се осјећам одлично и на 100 одсто", рекао је Мумбру послије побједе над Израелом.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

Осим Бонге, против реално слабијег ривала неће играти ни Оскар да Силва и Јустус Холац који ће се придружити својим тимовима. "Неки играчи који су били са нама током лета – Да Силва, Холац и Бонга, сада се враћају кући. Кремер долази, иако игра Евролигу, током лета био повређен и одморнији је од осталих момака, тако да иде са нама", рекао је селектор Њемачке.

Тренинг Партизана заказан је за суботу за 17 часова, а прије тога сазнаћемо да ли Жељко Обрадовић остаје на клупи црно-бијелих. Да ли ће се Бонга одмах придружити саиграчима или ће узети кратак предах, видјећемо, а у петак су се појавиле спекулације да је Нијемац спреман да напусти Партизан уколико се Обрадовић не предомисли.

