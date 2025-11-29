Logo
Ускоро ћемо знати и дефинитивно – остаје ли Жељко Обрадовић?

Извор:

Б92

29.11.2025

09:14

Коментари:

0
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Управни одбор KK Партизан одржаће у 11 часова сједницу, послије које ће бити познато да ли ће Жељко Обрадовић остати тренер тог клуба.

Обрадовић је поднио оставку на мјесту главног тренера KK Партизан, а Управни одбор му се захвалио и опростио од славног тренера, па дан касније одбио његову оставку.

Трофејни тренер је у четвртак допутовао из Атине у Београд и неколико хиљада навијача дочекало га је на аеродрому са жељом да га убиједи да се предомисли, што је изазвало доста емоција код српског тренера, али се тог дана није оглашавао.

хладноћа

Друштво

У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

Предсједник црно-бијелих Остоја Мијаиловић је рекао да ће Партизан урадити све што може да га, ипак, задржи и да су спремни да услише његове жеље.

У петак је одржан састанак двије стране, гдје је Обрадовићу наводно понуђена потпуна слобода, али су свједоци са лица мјеста известили да се он, према свему судећи, није предомислио.

Обрадовић је, према информацијама извора блиских клубу, одговорио да "нема снаге" да настави посао у тренутним околностима. Изразио је и незадовољство прелазним роком пошто клуб није могао да обезбиједи долазак играча који су му били на врх листе жеља, а сада му се наводно нуде "одрешене руке". Епилог тога је дефинитивно одлазак Зорана Савића, спортског директора.

Колико је и шта од тога истина сазнаћемо ускоро.

(б92)

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

Коментари (0)
